Obyvatelé z Hlinek nebo Březové musejí od 1. ledna složitě přesedat, aby se dostali do zaměstnání či školy. Za změnou je omezená kapacita centrálního nástupiště.

S novým rokem došlo k zásadní změně na centrálním nástupišti karlovarské Městské hromadné dopravy (MHD). Pasažéři autobusů z přilehlých obcí, jako jsou například Hlinky nebo Březová, totiž už nemají možnost sem dojet. Meziměstské autobusy mají na Městské tržnici stopku.

Prvopočátečním důvodem je totiž změna dopravce. Doposud zajišťoval linky do Stanovic, Hlinek nebo Březové Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV). „Změnou dopravce a libovůlí vyšších orgánů, tedy Magistrátu města Karlovy Vary a krajského úřadu nesmí od 1. ledna meziměstské autobusy stavět u zastávky Tržnice. Argumentace zní naprosto zhovadile a to tak, že prý to bylo na základě stížnosti obyvatel, kteří bydlí u Tržnice. Přestupní stanice všech spojů je přitom na Tržnici. Meziměstský bus, který nesmí teď zastavit u Tržnice, nás tak odveze na Dolní nádraží. A my v časové tísni klušene, ve větru, dešti, mrazu k Tržnici, protože se potřebujeme dostat do práce. Nebo můžeme jít na zastávky poblíž Dolního nádraží a vrátit se na Tržnici. Taky můžeme využít variantu výstupu na zastávce u nemocnice a tam společně přibližně s dvaceti lidmi se vtěsnat pod miniaturní přístřešek a čekat na městský spoj, který nás na Tržnici odveze. Tady opět zdatní jedinci můžou klusat schodištěm kolem školy a směr kruháč k Tržnici. Doprava má být pro lidi. Ale šimlové, co sedí v teplé kanceláři a nemusí dojíždět, rozhodli špatně. Vždyť naši občané jezdí z okolních obcí do Karlových Varů pracovat. V obcích fakt práce není,“ postěžoval si redakci Deníku čtenář Martin M.

Jednatel městské společnosti DPKV Lukáš Siřínek potvrzuje, že k takovým změnám skutečně došlo a že problém řeší už společně s městem Karlovy Vary. Za změnou ale podle něho nejsou stížností lidí, ale kapacita terminálu. „ Ano, v minulosti jsme linky do Stanovic a Hlinek zajišťovali my a byla možnost na Tržnici vystoupit. Od ledna tak tomu není z bezpečnostních a kapacitních důvodů. Chápu snahu propojení, mně by se rovněž líbilo, pokud bychom měli v Karlových Varech jeden terminál pro obě dopravy, ale technicky je to za současné infrastruktury nereálné. Jakým způsobem budeme obhajovat, že cestující linek z Březové nebo Stanovic mohou vystupovat na Tržnici, a cestující z Chodova, Nové role, Sokolova, Nejdku, Chebu, Mariánských lázních, Františkových Lázní nebo Slavkova musejí na Dolní nádraží?“ uvedl Siřínek, který vysvětlil, že základním faktem je, že přes Tržnici projede denně přibližně 900 spojů MHD a kapacitně není tento dopravní uzel postavěn tak, aby pojal další spoje a linky. „Kromě uvedených spojů jsou zde i čtyři místa na krátkodobé odstavy městských autobusů pro čekání mezi spoji. A dále jsou zde příjezdové komunikace pro obyvatele místních domů a vjezdy a výjezdy na dvě parkoviště. Pokud by měla být dopravní kapacita jednotlivých spojů navýšena, dojde tak ke kompletnímu zneprůjezdnění místních komunikací, zpoždění nejen linek MHD, ale i těch meziměstských, ale i totálnímu ucpání okolních ulic pro individuální osobní dopravu, s ohledem na navýšení provozu - například směrem k Chebskému mostu od Tržnice.“

Podle něho právě z těchto důvodů slouží v Karlových Varech už několik desítek let dopravní terminál pro meziměstskou dopravu na Dolním nádraží, „Zde je denně vypraveno asi 507 spojů meziměstské dopravy. Ani DPKV v rámci svých linek v závazku veřejné služby pro Karlovarský kraj nezajíždí na Tržnici, a to právě z kapacitních důvodů, stejně tak z bezpečnostních, s ohledem na zvýšený pohyb chodců, kteří využívají MHD,“ uzavírá jednatel DPKV.