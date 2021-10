Řada karlovarských čtvrtí doposud neprošla výraznější revitalizací, na základě níž by vznikla centra odpovídající dnešní době. Takovou částí města jsou i Tuhnice, které nyní usilují o realizaci právě takového místa. Tuhnice byly až do roku 1920 samostatnou obcí, stála tu cihelna, vodárna, elektrárna i plynárna. V dalším rozkvětu dnešní karlovarské čtvrtě ale zabránil konec druhé světové války, kdy byla vybombardována značná část místní zástavby včetně kaple. Právě před ní měly Tuhnice až do osudného 19. dubna 1945 své náměstíčko.

Obyvatelé Tuhnic i s odkazem na zajímavou minulost založili spolek Žijeme Tuhnice a aktivně nyní spolupracují s Kanceláří architektury města (KAM) na novém centru s parčíkem poblíž někdejšího nákupního střediska Meteor postaveného za totality.

"Centrem Tuhnic vždy bývalo náměstíčko před kapličkou. To kvůli bombardování a následnou výstavbou sídliště v šedesátých letech minulého století bohužel zaniklo. Novým středem bytové zástavby se stal Meteor, na nějž navazuje veřejné prostranství. Během uplynulých desetiletí se z něj stal ale zanedbaný, opuštěný prostor, který neláká k delšímu setrvání. Než se začne s jeho revitalizací, je ale potřeba vypracovat alespoň rámcovou vizi rozvoje sídliště jako celku," říká Jana Boukalová za KAM.

Architekti navrhují prostor mezi Meteorem a bytovými domy vyčistit od nánosů totalitní doby. "Ponechali bychom vzrostlou zeleň a vytvořili místa k sezení s ohledem na nejvyšší možnou variabilitu využití," dodává Boukalová.

O tom, co by se pro nové centrum Tuhnic mohlo udělat, diskutovali zástupci KAM s Tuhnickými na posledních slavnostech, které se tu konaly v závěru prázdnin. "Navázali jsme spolupráci. Naší snahou je revitalizovat celý parčík u Meteoru. Už jsme oslovili předsedy sdružení vlastníků jednotek, tedy zástupce jednotlivých domů, aby řekli svou představu, vždyť nové centrum se týká všech obyvatel," uvádí předseda spolku Lukáš Květoň.

Výsledkem této iniciativy tak například je, že se na daném místě bude letos poprvé v historii Tuhnic konat adventní slavnost. "Bude to na první adventní neděli. Chceme se v tento den všichni potkat, to je smyslem naší snahy - společně se setkávat a také se pobavit o budoucnosti nového centra," vysvětluje předseda spolku.

Otázkou je, kdy by na revitalizaci mohlo dojít. Peníze na ni totiž město nemá. "Parkové náměstí Meteor je ideová studie, která navrhuje, jak by mohl být do budoucna změněn prostor v okolí Meteoru, aby se mu navrátila určitá městotvorná úloha. Tu mělo toto místo historicky, bylo centrem původních Tuhnic, ještě když to byla nezávislá ves. Dnes sice kolem vyrostly panelové domy a další objekty, ale toto místo přesto zůstává zónou zeleně. Ta se místy rozrostla natolik, že si v ní bezdomovci dělali „hnízdečka". Studie navrhuje, jak by se dala lokalita polidštit, aby se znovu stala součástí svého města a nebyla spíš tajemným křovím," poznamenává mluvčí radnice Jan Kopál.

Upozorňuje i na to, že jednání mezi KAMem a Tuhnickými jsou stále jen ve fázi návrhu. "Město v tuhle chvíli nemá na revitalizaci tohoto prostoru ani prováděcí dokumentaci, ani vyčleněné prostředky v rozpočtu, ale je zřejmé, že je to jedno z míst, které bude do budoucna žádoucí řešit, a tato studie k tomu bude vhodný návod," dodává mluvčí magistrátu.