Výjimečné odhalení se podařilo patriotům z karlovarských Tuhnic. Členové místního spolku Žijeme Tuhnice Jindřich Nový a Ladislav Helsner totiž zjistili bližší informace k Wilhelmu Hagerovi, který patří k uznávaným sochařům a malířům v zahraničí, narodil se ale v Tuhnicích v Karlových Varech.

Wilhelm Hager. | Foto: Wikipedie

Jeho život byl velice obdivuhodný a i když byl Němec, který musel bojovat za wehrmacht, s fašistickým režimem se nikdy neztotožnil a za své názory byl během druhé světové války dokonce uvězněn. A protože až nyní Tuhničtí zjistili, že mají tak významného rodáka, rozhodli se mu na jeho rodný dům v Tuhnicích, který se nachází na adrese Plzeňská 107, instalovat pamětní desku. Slavnostně ji odhalí v rámci svých tradičních podzimních slavností, které se konají v sobotu 23. září tentokrát před nákupním centrem Meteor.

„Náš spolek s nadšením bádá v minulosti Tuhnic a jejich občanů, protože se chceme touto cestou dozvědět co nejvíce o minulosti naší čtvrti, ve které žijeme. Náš objev umělce a tuhnického rodáka Wilhelma Hagera nám potvrzuje onu jednoduchou pravdu, že kdo nezná minulost, nebude asi dobře vidět do budoucnosti. Osudy typu Hagerova totiž zdaleka nepasují do černobílého rastru dřívější dlouhodobé propagandy komunistického ražení,“ říká spoluzakladatel tuhnického spolku Lukáš Květoň.

Že se v Tuhnicích narodil tak významný člověk, se členové spolku dozvěděli vlastně náhodou. Wilhelm Hager vystudoval karlovarskou keramickou školu a jeho životu byla věnována rozsáhlá výstava v muzeu v Marktredwitzu. „Já se o této výstavě dozvěděl vloni v květnu díky internetu. Psali tam, že tento renomovaný umělec byl karlovarský rodák a že jeho dům zničily nálety za druhé světové války. A protože mám rád historii, jsem tuhnický patriot a osobnost Wilhelma Hagera mě velmi zaujala, požádal jsem svého kamaráda Ladislava Helsnera o spolupráci. On totiž žije dlouhé roky v Německu, a proto umí pochopitelně velmi dobře německy. Bez něho bych nebyl schopen dopátrat se důležitých informací o životě a rodině tohoto umělce. Bádali jsme v archivu přes internet a společně jsme navštívili marktredwitzké muzeum. A protože jsme zjistili některé upřesňující věci, kamarád Ladislav jednal i s ředitelem muzea. Ten nám poskytl kontakty na Hagerovy děti,“ vypráví karlovarský patriot Jindřich Nový. Oba dva se následně s dětmi slavného rodáka potkali v Karlových Varech. Zapůjčily oběma patriotům část rodinného archivu včetně vzácného deníku, který psal Wilhelm Hager jako voják.

„Deník obsahuje mnoho velmi opravdu cenných informací a rodina ho objevila až po umělcově smrti. Přítel Ladislav ho přeložil do češtiny a vydal tiskem v několika exemplářích,“ pokračuje tuhnický rodák. Nejen z deníku se tak dozvěděli, že byl Wilhelm Hager mobilizován roku 1941, že se jako voják Říše dostal do Itálie, kde ho inspirovali italští mistři, že svými názory rozhodně nepatřil mezi stoupence fašismu, ale naopak, což navíc podpořil svými obrazy, které fašisté zakazovali. „A protože se dostal do konfliktu s jedním nacistou, byl uvězněn. Když se blížil konec druhé světové války, byl vážně zraněn do hlavy, kvůli čemuž následně trpěl padoucnicí. Krátce na to se potkává i se svou životní láskou. Jako invalida se mohl vrátit domů, do Karlových Varů,“ líčí Jindřich Nový.

Právě Hagerova láska mohla za to, že se Tuhničtí dozvěděli, kde umělec před svým odchodem z Čech žil. Jeho rodiče během jeho života vystřídali totiž hned několik tuhnických adres. „Dům Plzeňská 107, kde budeme odhalovat pamětní desku, je domem, kde se narodil a ten stále stojí. Dům, o němž se v muzeu hovořilo jako o tom, který byl zničen nálety, je ten, do něhož se vracel na konci války. Nacházel se nedaleko kaple, která dnes už také kvůli bombardování nestojí. Hagerova milá mu psala dopis na tuto adresu, ale dopis se jí vrátil, protože dům už v té době neexistoval. Díky tomuto psaní jsme mohli místo lokalizovat,“ vysvětluje spoluzakladatel tuhnického spolku.

Wilhelm Hager patří k uznávaným autorům v zahraničí, jeho jméno je velmi známé třeba v USA. Jeho malby pořízené za druhé světové války v Itálii si tehdy poslal domů v bedně, ale dostal se k nim až po mnoha letech, kdy musely projít kontrolou, zda nejde o odcizená umělecká díla fašisty. Wilhelm Hager se narodil 26. května 1921, zemřel 14. října 2006. V roce 1997 získal titul čestného profesora Střední školy keramické v Karlových Varech.