„Finální částka vzejde z výběrového řízení,“ uvedl náměstek Kovář a pokračoval: „V současné době je v této lokalitě jen pět oficiálních parkovacích míst. Zbývající auta zde parkují takzvaně nadivoko. Po přestavbě jejich počet navýšíme na skutečných 26.“

Domy ve Staré vodárně šly k zemi. Město pokračuje v revitalizaci areálu

Podle karlovarské primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) se s výstavbou parkoviště má začít v květnu a práce mají trvat dvacet týdnů. Na podzim by tak mělo být nové parkoviště hotové.

Parkovacích míst je v Karlových Varech stejně jako v jiných městech málo a lidé mají problém parkovat před svým bydlištěm. „Nové parkoviště mezi ulicemi Charkovská a Moskevská tak bude prioritně vyhrazeno pro rezidenty. Ti zde budou moci parkovat od sedmnácti hodin, do té doby budou moci parkoviště využívat i lidé, kteří zde nebydlí,“ vysvětlila karlovarská primátorka.

Jedni platí, druzí ne. Podnikatelé z Ostrova podají kvůli nerovným daním žaloby

Rezidenční stání na území města Karlovy Vary je v současné době jen na Čertově ostrově. „Úplně to tu ale nefunguje, protože vyhrazené stání využívají i nerezidenti a ti, co tu trvale bydlí, si pak opakovaně stěžují na policii i strážníkům,“ konstatovala Pfeffer Ferklová s tím, že tyto problémy by měly opadnout v momentu, až začne v Karlových Varech fungovat vozidlo camcar, které pomocí kamer zjistí, zda řidič na místě parkuje tak, jak má.

Karlovy Vary v současné době přebudovávají za šest milionů korun parkoviště v Konečné ulici na sídlišti Čankovská. Současně s tím se celý prostor rekultivuje a v plánu jsou tam parkové úpravy.

Zdroj: Kopecká Jana

Další parkovací místa vzniknou na nevyužité travnaté ploše v Rolavské ulici ve Staré Roli poblíž dopravního hřiště za kostelem, práce zde začaly minulý týden. Plocha nabídne 25 nových míst. Právě nevyužité plochy jsou potenciálem pro nová parkoviště. Takto vloni vzniklo několik míst před školkou na Západní ulici, 14 míst pro parkování přibylo v rámci úpravy křižovatky Západní - Šumavská v Bečovské ulici. Zcela nové parkoviště místo zelené plochy nechalo město vloni postavit v Dalovické a Bohatické ulici.