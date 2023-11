Parkoviště na Západní ulici je určeno prioritně pro rodiče dětí ze dvou sousedních mateřinek v Krymské ulici.

Nový parkovací záliv na Západní ulici. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Karlovarská čtvrť Tuhnice má už několik dní nová místa k parkování. Vznikla vybudováním zálivu na Západní ulici těsně před Mateřskou školou v Krymské 12. Parkování je tam ale časově omezeno maximálně na půl hodiny.

To, že se právě v této lokalitě přestavuje strategická křižovatka ulic Západní a Šumavská, je ale jen náhoda. „Parkovací záliv není součástí přestavby křižovatky. Podobně jako před časem v Lidické ulici u místní mateřské školy jsme i tady využili šířkových poměrů a travnatý pás podél komunikace a vytvořili parkovací záliv, který primárně slouží pro rodiče dopravující děti do mateřské školy. Proto je tam také režim parkoviště s kotoučem, tedy maximálně půlhodinové stání ve vymezených dnech a časech,“ upozornila mluvčí radnice Helena Kyselá.

Rodiče, jejichž děti docházejí právě do dvou sousedních školek v Krymské ulici, mívají problém s parkováním. Jedni nechávají svá vozidla poblíž Meteoru, kde je ovšem mnoho míst vyhrazeno pro zákazníky blízkých obchodů a služeb, rodiče z Krymské 10 pak mají potíže v Charkovské ulici. „Parkovací záliv je rozšířením parkovací kapacity v blízkosti mateřské školy, a to v komfortní dochozí vzdálenosti. Navíc do areálu k Mateřské škole Krymská 10 je vchod možný postranní brankou z Charkovské ulice, pro rodiče to tedy určitě úleva je,“ vysvětlila mluvčí Kyselá.

Jak ale dodala, i když se parkoviště nachází přímo před bránou mateřinky Krymská 12, tento vstup zůstane pro rodiče i jejich děti i nadále neprůchodný, brána je totiž určena pro zásobování ze Západní ulice.

Náklady na realizaci parkovacího zálivu na Západní ulici se pohybovaly kolem 700 tisíc korun, přičemž se tam vejde minimálně deset aut.

Tím ale rozšíření parkovacích kapacit v Tuhnicích pro letošek nekončí. „V rámci úpravy křižovatky Západní - Šumavská dojde k navýšení kapacity parkoviště v Bečovské ulici, a to o čtrnáct míst. Díky rozšíření komunikace tam vzniknou nová kolmá parkovací stání,“ uzavřela mluvčí karlovarského magistrátu. Termín dokončení přestavby křižovatky, během níž dojde i ke znovuzprovoznění železniční tratě, je stanoven na 27. listopad.