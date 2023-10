Železniční přejezd komplikuje dopravu v Tuhnicích. Záměr snést pod něho hlavní silniční tah ale neprošel, investice byla totiž velmi nákladná.

Železniční přejezd v Tuhnicích. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Už za tři týdny se budou muset řidiči v Karlových Varech obrnit trpělivostí. Od 18. do 29. listopadu bude totiž zcela mimo provoz pravobřežní hlavní tah městem, a to kvůli rekonstrukci železničního přejezdu v Tuhnicích. Ohledně něho uvažovala radnice s několika výjimečnými variantami. V minulosti totiž například padl návrh, že by se komunikace snesla pod železniční přejezd. A nyní se naopak kvůli zavírce přemýšlelo o výjimečné objížďce, která mohla vést přes tuhnickou burzu.

Sami redaktoři Deníku se pokoušeli najít alternativní cestu, která by nevedla přes levobřežní komunikace. Variantou by mohla být trasa k Velké tuhnické louce a dále pod tuhnickým lesem směrem ke KV Areně. Jak ale redaktoři zjistili, cesta u Velké tuhnické louky končí. „Víme, víme, tudy to nejde. Napadl nás průjezd přes burzu, ale ani toto není možné, protože tudy nevedou oficiální komunikace,“ komentoval situace náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO), který si je velmi dobře vědom složité dopravní situace, která v druhé polovině listopadu v krajském městě nastane.

Rekonstrukce přejezdu je spojená s přestavbou křižovatky ulic Západní a Šumavské. Oficiální termín ukončení je 27. listopad. Práce budou ale hotovy dříve. Přesto bude křižovatka kompletně spuštěna až po opravě přejezdu, což je logické. „I když budeme hotovi dřív, nejde s termínem kvůli pracím na přejezdu pohnout. Koho jediného na novou křižovatku během uzavírky přejezdu vpustíme, budou autobusy městské hromadné dopravy, které by se neměly kde otočit,“ vysvětlil Trtek.

Ten potvrdil, že v minulosti se objevil nápad stáhnout hlavní tah Tuhnicemi pod železniční přejezd. Důvodem byly kolony aut, které se tu tvoří v momentu průjezdu vlaků. Situaci pak zhoršují hokejová utkání v blízké KV Areně, kdy dochází k zácpám i na vzdálenějších dopravních uzlech. „To je už je strašně dlouho a nebylo to ani za naší minulé vlády. Tenkrát byla zhotovena základní studie. Upustilo se ale od toho, protože náklady na tuto investici byly velmi vysoké a mělo by to velký dopad i na okolní pozemky,“ prozradil Trtek.