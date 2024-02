Území kolem karlovarského AC Startu a KV Areny má velký potenciál a předpokladem je, že se jednou stane lokalitou zaměřenou na jediné, sport. Původní multifunkční hala se postupem let rozšiřuje o nové objekty, atletický start prochází v současné době kompletní rekonstrukcí, a vedení města plánuje v této části Tuhnic aktuálně výstavbu hned dvou nových sportovních ploch. V budoucnu by se mohlo území rozšířit i o další, například o multifunkční rodinné hřiště nebo o novou halu.

Vedení radnice tak nyní například řeší zakázku na tréninkové hřiště, které má stát na místě, kde dnes před KV Arenou parkují autobusy. „Jde o vydlážděnou plochu o přibližné rozloze dvacet na čtyřicet metrů, kde bychom chtěli hřiště postavit. To by mělo sloužit nejen široké veřejnosti, ale především pro tréninky hokeje, volejbalu, florbalu, ale i dalších sportovních týmů, které zde hrají. Faktem totiž je, že se sportovci nemají v rámci areálu KV Areny kde rozcvičit, běhají na parkovišti mezi auty, což není bezpečné ani správné,“ uvedl náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Stavba hřiště je odhadována na 8,5 milionu korun bez DPH. Realizovat se bude ale jen za předpokladu, že na ni Karlovy Vary získají dotaci od Národní sportovní agentury (NSA). „Proto vyhlašujeme výběrové řízení na zhotovitele, když budeme mít totiž zakázku vysoutěženou, dostaneme se mezi první žadatele,“ vysvětlil Vaněk.

Podobné je to i s novým venkovním bazénem, který má doplnit dnešní Bazénové centrum. Dotace od NSA by náklady na jeho výstavbu mohla pokrýt až 80 procenty. Nový bazén má tak rozšířit nabídku centra, které je v horkých měsících vytíženo, nejen pro veřejnost, ale má sloužit i profesionálním plavcům. „Ohledně bazénu jsme ve stádiu studie. Dotaci chceme získat na padesátimetrový bazén s osmi drahami. Pokud se nám to podaří, bude to jediný bazén s těmito parametry na území Karlovarského kraje,“ pokračoval náměstek primátorky. Připomněl, že hnutí Karlovaráci chtělo takový bazén budovat původně na Rolavě. Bazénové centrum ale další venkovní bazén kapacitně zvládne a je na to podle něho i techniky připravené. „Naše šance na získání dotace jsou velké. Pokud se zadaří, tak příští rok bychom se mohli pustit do výstavby,“ konstatoval.

Aby vedení města zjistilo veškeré možnosti celé lokality, nechalo si zpracovat generel celého území. „Tento dokument bude hotový na konci února a nabízí výhled na dalších dvacet let dopředu. Rýsují se nám v něm některé pozemky, které bychom chtěli využít, jež ale nejsou v majetku města. Chtěli bychom proto jednat s jejich majiteli o možné směně. Nabízí se například bývalá Dukla, kde by mohlo vzniknout víceúčelové hřiště. To by sloužilo jako zázemí pro rodiče, kteří odvedou do Tuhnic jedno dítě na trénink, s druhým zde ale zůstávají a čekají, než trénink skončí,“ uvedl náměstek Vaněk.

A jak dodal, v budoucnu by k nynějším objektům KV Areny mohl přibýt ještě další, a to sportovní hala, která by měla být víceúčelová. Rozšíření plánuje také sousední Areál zdraví.