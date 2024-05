Dennodenně tudy projde mnoho lidí a projede nespočet vozidel a málokdo tuší, co se ukrývá v nenápadné budově, která stojí hned vedle frekventované Západní ulice v karlovarských Tuhnicích. Výměník s reklamní cedulí lákající zákazníky do vietnamské tržnice Meteor není zabezpečený, zámek u plechových dveří je vylomený, a tak do výměníku může vlézt kdokoliv. A ten i v přítmí uvidí, že výměník je plný mazlavé a zapáchající tekutiny. Má jít o mazut.