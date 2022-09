"Vybudování spojovacího pavilonu pochopitelně velmi kvitujeme. Děti už tak pohodlně přejdou ze školy rovnou na oběd, aniž by se musely oblékat a přezouvat. To bylo pro provoz školy samozřejmě velkou zátěží. Vzhledem k tomu, že krček má dvě patra, mohli jsme využít i druhé patro. Zřídili jsme tu tři třídy školní družiny. Ta byla doposud jen v klasických třídách, protože na družinu škola kapacitu neměla. Abych byl upřímný, potřebovali bychom přistavět mnohem více, aby to vyřešilo nedostatek prostoru, se kterým se na naší škole potýkáme," konstatoval ředitel tuhnické školy Karel Fiala.

I po přistavění tří místností totiž budou pro potřeby družiny sloužit i nadále dvě klasické třídy. Ty ve spojovacím pavilonu jsou ale zbrusu nové a moderně vybavené. Stavba krčku začala vloni na podzim a stála přibližně 10 milionů korun.

Základní škola Poštovní patří k těm největším ve městě, její kapacita je 660 dětí, a není žádnou výjimkou, že musí vypsat i tři první třídy. Letošní osmáci například pocházejí z ročníku, kdy se otevíraly hned čtyři první třídy. Letos byly jen dvě. O školu je mezi rodiči velký zájem. Takový nápor ale zařízení nedokáže zvládnout, a proto ředitel Fiala už vloni požádal o snížení kapacity školy.

"Učilo by se nám lépe, kdyby sedělo ve třídách méně žáků, a ne po třiceti, jak to u nás bývá. Pokud chceme dělat kvalitní výuku, tak s přeplněnými třídami to prostě nejde. Dokonce nemáme ani šatny. Protože musíme splňovat různá kritéria a normy, tak jsme například ohledně bezbariérových přístupů pro nepohyblivé žáky přišli o část prostorů. Učitelé nemají kabinety, místo nich jsou relaxační místnosti. Investovali jsme nemalé prostředky do odborných učeben, které ale tak vysokému počtu žáků nestačí," posteskl si před časem ředitel Fiala.

I když radní města Karlovy Vary, které je zřizovatelem školy, s ponížením stavu žáků souhlasí, konečné slovo bude mít až ministerstvo školství.