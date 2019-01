Karlovy Vary - Lidé v Tuhnicích už jsou téměř bezradní. Moskevská, frekventovaná páteřní komunikace v této čtvrti, má totiž pouze dva přechody pro chodce, na začátku a na konci.

KRITICKÉ MÍSTO, kde lidé postrádají přechod přes frekventovanou silnici. | Foto: Foto Deník Vladimír Meluzín

Pokud tedy vstoupí na silnici uprostřed, kde jsou i dvě zastávky autobusů městské hromadné dopravy, hrozí jim, že je srazí auto. Protože to zastavit nemusí. Po šesti letech se místní lidé ale znovu nadechli a vedení města adresovali petici, aby zde město zřídilo přechod pro chodce. Podepsalo ji 250 občanů. O přechodu tak na popud hnutí O co jim jde?! diskutovali i karlovarští zastupitelé.

Jenomže vedení města tvrdí, že o přechodu nemůže rozhodnout kvůli negativnímu stanovisku dopravní policie. Podle Lenky Kůsové, vedoucí odboru dopravy, se nyní přechod řeší ve správním řízení a trvalé značení přechodu pro pěší zde policie s velkou pravděpodobností nepovolí. „Jde o plynulost a bezpečnost silničního provozu," vysvětlila argumenty policie Kůsová. Podle Zuzany Týřové, krajské policejní mluvčí, nebyla policii do současné doby předložena projektová dokumentace k výstavbě přechodu v Moskevské ulici v Karlových Varech, který by odpovídal požadavkům platné legislativy.

Na zastupitelstvu byla přítomna i Soňa Nová, jedna z organizátorek petice za přechod v Moskevské ulici. „Přejít zde silnici nemají šanci maminky s dětmi ani staří lidé. Přestože jsou tady dvě zastávky městské hromadné dopravy. Jediná možnost je do silnice vstoupit. A čekat, zda se řidič smiluje a zastaví. To budeme čekat, až se něco stane?" vysvětlila problém zastupitelům. Kromě zastupitelů z hnutí O co jim jde?! se Tuhnických zastal i zastupitel Zdeněk Musil (KSČM), který upozornil na to, že o přechodu se v bezpečnostní komisi jednalo už před lety a téma bylo smeteno ze stolu. „Měli bychom to podpořit," uvedl.

Otmar Homolka (O co jim jde?!) zase zdůraznil, že není možné žádost občanů ignorovat a je třeba urychleně konat. „Pojďme zpracovat řešení, zatím jste nic neprosazovali a záleží přece na samosprávě. Jiná města v regionu, například Ostrov, si dokázala se stejným problémem poradit," uvedl.

K zastupitelům, kteří přechod podpořili, se přidal i Jiří Kotek (ALTERNATIVA). „Po vystoupení Soni Nové, která prezentovala petiční aktivitu 250 podepsaných občanů, a při sdělení, že o to usilují šest let a doposud přechod na místě není, navrhl jsem možné řešení občanskou rebelií. Tedy aby si lidé ten přechod nakreslili sami a já se takové brigády rád zúčastním. Bude-li zájem, jsem k dispozici," adresoval výzvu i všem zastupitelům v sále, aby se k této iniciativě připojili.