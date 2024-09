Dobrodružně začal v pondělí 23. září pobyt v Karlových Varech dvěma turistům z Irska, kteří přijeli do jednoho z hotelů na Vřídelní ulici až kolem půlnoci. Shodou šťastných náhod se do hotelu dostali buď s příchodem, nebo odchodem jiného ubytovaného hosta, který je však v hotelu zamknul. A na recepci se už v pokročilou noční hodinu nikdo nenacházel. Do případu se vložili i karlovarští strážníci.

"Situaci se turisté rozhodli řešit prostřednictvím linky 112. Dovolali se operátorovi až do Českých Budějovic, který zvonící telefon samozřejmě vzal, za to vytočené mobilní číslo uvedené na stránkách hotelu nevzal nikdo. A v tento moment vstupují do příběhu strážníci, kteří byli požádáni o součinnost při řešení ubytovacího nezdaru. Vyslané hlídce se po příjezdu k hotelu podařilo probudit jiného spícího hosta, který s výrazem lehce zmatené lesní včely odemknul vchodové dveře. Turisté tak nakonec museli počkat na příchod někoho, kdo je mohl ubytovat. Jak dlouho ale čekali, to strážníci nezjišťovali stejně jako to, jestli byl příčinou komunikační šum mezi personálem hotelu a turisty," popsala mluvčí karlovarských strážníků Nikola Záhorová.