A má k tomu důvod. Za osm let, kdy se konají koncerty pro Mateřídoušku, už vyzpívali rockeři pro toto zařízení přes 200 tisíc korun. A v sobotu 16. března přibydou další peníze, připraven je totiž koncert devátý.

„Za tu dobu, co koncerty pořádáme, vystoupilo už 45 kapel. Ty hrají buď úplně zadarmo, nebo za ty nejmenší režijní náklady, pokud třeba jedou z větší dálky. Ze vstupného i z darů sponzorů už jsme tak předali více než 200 tisíc,“ potvrdil hlavní organizátor koncertů Milan Beran. Byl to právě on, kdo si před devíti lety řekl, že klienti nemají takový život jako zdraví lidé a že by bylo fajn jakkoli pomoct. Pro svůj nápad získal i Jitku Červenkovou z chodovské pivnice Skleník, kde se koncerty pravidelně konají a přitáhnou vždy více jak stovku posluchačů. Mezi těmi dokonce letos budou i samotní klienti Mateřídoušky. „My si toho, co pro nás dělá pan Beran, nesmírně vážíme. Většinou je nám tahle hudba spíš vzdálenější, ale letos jdou na koncert i dva naši klienti a dvě zaměstnankyně stacionáře,“ uvedla ředitelka Bráborcová. Jak doplnila, výtěžek z koncertů využívají na speciální terapie a na věci, které jsou nad rámec poskytované služby pro lidi s těžkým a hlubokým postižením. A na výlety.

Letos budou hrát a zpívat pro Mateřídoušku New Hate From, Purnama, Mincing Fury and Guttural Clamour of queer Decay, Hadem pro Mého Munga a Děti pohřebního kvítí. Sponzoři, kteří přispívají, se víceméně nemění. Jednu novinku ale pořadatel zaznamenal. „Ještě koncert ani nezačal a z 1. stupně ZŠ J.A. Komenského dorazilo ze sborovny 400 korun. Na koncert sice nepřijdou, ale chtěli alespoň nějak přispět,“ ocenil Milan Beran.

Koncert pro příznivce tvrdšího žánru začíná v chodovské pivnici Skleník v sobotu 16. března v 19.30.

Milan Beran připojil pro naše čtenáře i pár informací o vystupujících kapelách:

New Hate From

Kapela New Hate From vznikla na podzim roku 2015 a svůj první koncert odehrála 7.5. 2016. Od té doby kapela odehrála několik koncertů a 3.11. 2018 pokřtila své debutové CD s názvem Stories Repeat, které se stalo součástí frontmanova projektu Metal For Hope. New Hate Form vybočuje svojí hudbou díky doposud nepřiřazenému stylu, který by adekvátně seděl k jejich tvorbě, a zatím s sebou nese nálepku stylu Doomcore. New Hate Form slibuje nezapomenutelnou temnou atmosféru živého audiovizuálního vystoupení.

Purnama

Je to Black/Death metalová kapela, která roste diametrální rychlostí a získává každým koncertem nové a nové fanoušky, kterých si patřičně váží. Kluci do své muziky vkládají živelnou energii a jejich show je zahalená do záře plamenů. Na koncertech hrají skladby, které tvoří jejich debutové CD Lioness, kterým dokonce podpořili onkologicky nemocné děti. Výtěžek z prvních sto CD, tedy 23 700 Kč, odevzdali nadačnímu fondu Šance onkoláčkům. Pokračují tedy i tam, kde většina jiných kapel končí. Purnama hlásá heslo „Zlem proti Zlu“ a má za sebou pořádání několika benefičních koncertů skrz svůj projekt Metal for Hope. Tahle kapela dokazuje, že tvrdá muzika neznamená mít tvrdé srdce. V tomto roce mají před sebou přes 30 koncertů a podle některých informací i nahrávání dalšího pekelného CD. Jednou ze zastávek Purnamy bude tedy i… Chodov.

Mincing Fury and Guttural Clamour of queer Decay (zkráceně Miciny)

Je parta moravských hochů, kteří brázdí pódia od roku 2002 a jejich show je neskutečná podívaná (vřele doporučuji). Kluci mají za sebou vystoupení jak u nás, tak i za hranicemi naší země. Rakousko, Švýcarsko, Belgie a další.

Hadem pro Mého Munga

Je instrumentální duo z Chodova. Jejich muzika, hraná na basovou kytaru a bicí, se pohybuje na hranicích post hardcore a garage. Loni jim vyšla druhá deska Kapitola II, kterou na akci uslyšíte také živě. Jejich pódiová show a nasazení jsou ohromující.

Děti pohřebního kvítí (zkráceně DPK)

Funguje od roku 1999 s personálními čistkami doteď. Kluci již několikrát v Chodově hráli, takže jim to tu není cizí. Na svém kontě mají 2 epčka a 2 plnohodnotná alba. Jejich vystoupení bývá také hodně energické, takže si návštěvník přijde na své.