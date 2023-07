Dostat se do Petterova mlýna, jehož torzo stojí těsně před Jáchymovem, není vůbec snadné. K obejktu, který je druhým nejstarším mlýnem, vedou dvě cesty. Jedna je zatarasená plotem, druhá vede přes historický můstek, který se klene nad Jáchymovským potokem. Dalo by se říci, že zdolání této překážky je poněkud snadné, ale není. Člověk se musí prodrat přes vysoké kopřivy, do nohou se mu zasekávají trny ostružin, bota občas šlápne na nějaký střep. Pokud toto člověk zvládne, dostane se do prostora mlýna. Tedy respektive do toho, co z něho zbylo. Všude se válí sutina a odpadky.