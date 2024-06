Velichov přivítá 13. června jednu z legend HC scény, Downset z Los Angeles. Jako support se představí ostrovská kapela Censorshit a E.O.S. ze Stochova.

Plakát k akci. | Foto: Josef Balák

"Kapela Downset, která postavila svou lyriku na bolesti a drsnosti ulic a nespravedlnosti politických praktik, svým uměleckým výrazem stála u zrodu kapel kombinujících do té doby nesourodé žánry, jako je rap, metal a hardcore. V rámci evropské tour zavítá 13.června do Velichova do restaurace U Lípy," říká za organizátory Josef Balák.

Kapela vznikla v roce 1986 v Los Angeles a původně vystupovala pod názvem Social Justice jako převážně hardcore punková parta. Své první album skupina vydala v roce 1989 pod názvem Unity Is Strength. V roce 1992 si Social Justice změnili název na Downset. V roce 1994 podepsali smlouvu s Mercury Records, dceřinou společností Polygram Records, a ve stejném roce vydali svůj stejnojmenný počin, který podpořili na turné s Biohazard a Dog Eat Dog, následovalo turné s Panterou a The Almighty a na začátku roku 1995 se Downset vrátil do Evropy již jako headliner. V roce 1995 se také objevili na některých velkých rockových festivalech po celém kontinentu. V roce 1996 skupina vydala své komerčně nejúspěšnější album Do We Speak A Dead Language?, vydaného u Mercury. Následovala alba Check Your People(1998) , Universal (2009), One Blood (2014),poslední album Maintain vyšlo 10. června 2022.