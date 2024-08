Jak Karlovaračce následně potvrdila další žena, která v tu stejnou dobu tady venčila také svého psa, obavy Lucie byly na místě, protože ta muže přistihla při ukájení. Karlovaračka událost oznámila okamžitě policii, která exhibicionistu na místě už ale nenašla.

„Bylo úterý dopoledne. Chodím tam na jedno oblíbené místo a všimnu si muže, který chodí sem a tam. Bylo mi to divné, ale říkala jsem si, že asi hledá kocourka, který se v Rybářích ztratil, a nechtěla jsem si ho všímat. Uplynulo pár minut, a on stál nedaleko ode mě a měl sundané triko, stál v rákosí, víc jsem neviděla. Stále jsem se ujišťovala, že o nic nejde a že se třeba jen opaluje. Že by se tu koupal? To ne, tady se nikdo nekoupává, to na druhé straně na Náplavce,“ vypráví Karlovaračka.

Během toho se potkala s jinou pejskařkou, s níž se dala do řeči. „Ptala jsem se jí, zda ho neviděla a že si myslím, že to byl úchyl. Ona na to odpověděla, že ho viděla, jak má trenky u kolen a že se ukájel. Dohodly jsem se, že hned zavolám policii,“ pokračuje žena.

Karlovaračka tak učinila, ale výsledek nebyl žádný. „Na místo jsme po oznámení hned vyjeli, ale na místě jsme muže daného popisu nenašli,“ konstatuje mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Podle ženy byl muž 180 centimetrů vysoký, hubený, má hnědé vlasy a nosí kšiltovku. Zážitek s ním nemá zřejmě jen ona. Své zkušenosti sdílela totiž na facebookové skupině, kde se přidali další Karlovaráci, kteří ho měli vidět při ukájení. Jeden z diskutujících sem přidal i video právě z druhého břehu na Náplavce, které ale nic nedokládá. Pouze spekuluje o tom, že muž leží jen v trenkách ve stínu a tvrdí, že se opaluje. Podle mnohých jde o Karlovaráka, k němuž byl život krutý, ale měl by určitě vyhledat lékařkou pomoc.