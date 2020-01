Sedmatřicet let odsloužil Miroslav Tvrdek na karlovarské hospodářské kriminálce. Byla to většina let, které nadporučík strávil u policie. Silvestr byl jeho posledním dnem ve službě, od 1. ledna totiž nastoupil po 43 letech práce do důchodu.

Bývalý policista Miroslav Tvrdek dostal vloni vyznamenání „Pamětní bodák“ za zvlášť mimořádné zásluhy. | Foto: PČR

„K policii jsem se dostal víceméně náhodou. Na hlavní třídě v Karlových Varech mě zastavil známý, který se mě zeptal, zda bych nechtěl jít k policii. Já byl mladý, po vojně, takže mě tehdy příliš nelákalo zase nosit uniformu. Nedalo mi to a začal jsem o tom přemýšlet. Nakonec jsem si řekl, proč to nezkusit, a 15. prosince roku 1976 jsem nastoupil na Obvodní oddělení Karlovy Vary Rybáře,“ vzpomíná Miroslav Tvrdek. Na obvodním oddělením vydržel necelých šest let a poté se přemístil na oddělení hospodářské kriminality. „Doporučili mě kolegové a od 1. září roku 1982 jsem byl tedy služebně zařazen na toto oddělení,“ doplnil. „Během těch sedmatřiceti let se kolem mě protočila velká spousta lidí a troufám si tvrdit, že bych z nich postavil několik oddělení. Byla tam skvělá parta lidí, práce to byla navíc velmi zajímavá, takže mě to neskutečně bavilo,“ říká. „Zajímavé to bylo například v letech 1992 až 1995, kdy jsem byl v celorepublikovém týmu a odhalovali jsme obrovské podvody s fakturami. Zajímavé ale bylo samozřejmě vše, protože během své kariéry jsem pronikl do éry drog, velkých peněz, zbraní či prostituce.“