Další tragická nehoda se dvěma mrtvými, k níž došlo v pondělí 23. srpna na silnici I/6 v úseku zvaném U Střelnice, donutilo silničáře a dopravní policisty k dalšímu radikálnímu řešení. V pondělí na silnici nad Karlovými Vary zahynul čtrnáctiletý chlapec a jeho devětačtyřicetiletý otec. Už po nehodě z letošního 1. srpna, kdy zde zemřel dvanáctiletý hoch a jeho matka a několik dnů před tím další řidič, byla na místě okamžitě snížena maximální rychlost na 70 kilometrů v hodině při mokré vozovce. Nyní přichází další zásadní změna, stoupací dvoupruh bude zrušen.

"Jsme právě po jednání s policisty a bezpečnostním auditorem. Rozhodli jsme se, že ve velmi problematickém úseku ponecháme jen dva pruhy, jeden v každém směru. Na komunikaci také položíme mikrokoberec," informoval v úterý dopoledne Zdeněk Hnízdil, šéf karlovarské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Před třemi týdny uvažovali silničáři s policisty o pokládce takzvaného červeného koberce, který má na nebezpečný úsek upozornit opticky. A navíc není vozovka díky jeho struktuře tolik hladká.

"Aktuálně pracujeme na variantě zúžení vozovky, a to ve dvoukilometrovém úseku, který se nachází od odbočky na Drahovice až po Střelnici. Komunikace zde bude svedená do dvou pruhů, v každém směru zůstane jen jeden. Předjíždějící stoupací pruh zrušíme," upřesnil ředitel Hnízdil. Dva pruhy budou od sebe výrazně odděleny. Změnou dojde k jejich rozšíření v místě, kde jsou krajnice hodně úzké. Silnice by tak měla být bezpečnější. "Řidiči už pak nebudou mít tendenci se tu předhánět. Právě to bývá příčinou v místní nehodovosti, řidiči jsou zde neukáznění," konstatoval Hnízdil.

Pokládka mikrokoberce, centimetrového asfaltového nátěru, který zdrsní vozovku, už je vysoutěžená. Ke zúžení vozovky by pak podle Hnízdila mohlo dojít do konce září. "Musí to ještě schválit krajský úřad. Není to procesně úplně jednoduché, jak by se mohlo zdát," vysvětlil šéf ŘSD.

Serpentiny na Prahu byly postaveny v 70. letech minulého století a nebezpečné se stávají v poslední době kvůli nárůstu provozu, rychlejším vozidlům a k daleko většímu hazardování motoristů. Komunikace mezi Drahovicemi až po odbočku na Olšová Vrata patří vůbec k nejnebezpečnějším v České republice, tento čtyřkilometrový úsek s 11 dopravními nehodami v loňském roce se navíc dostal na absolutní vrchol v žebříčku nehodovosti v celé zemi. "Jde o problematickou část komunikace, a to především z hlediska toho, že tam dochází k velkému provozu vozidel. Pro řidiče, kteří tento úsek neznají, mohou být zatáčky v tomto místě překvapivé. Nejčastější příčinou dopravních nehod v tomto úseku je nepřiměřená rychlost," uvedl už před třemi týdny mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Situaci by vyřešilo také dokončení dálnice D6. Jenomže právě tento problematický úsek má přijít na řadu až jako poslední, tedy v roce 2024. Dokončen má být o dva roky později. "Nemůžeme to urychlit, je to velmi složité z hlediska příprav. Není zde dořešená změna územního plánu a nejsou zde vykoupené ani patřičné pozemky pro stavbu dálnice," dodal ředitel Hnízdil