Podle představitelů Karlovarského kraje je to jeden ze způsobů, jak začít řešit problém velkého počtu nekvalifikovaných učitelů v regionu.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová se nad tímto tématem sešla s rektorem Západočeské univerzity v Plzni Miroslavem Holečkem, prorektorem Vladimírem Duchkem a s nově nastupujícím děkanem Fakulty pedagogické Pavlem Mentlíkem. „Kromě jiného pan děkan upozornil na to, že nekvalifikovanost učitelů především základních škol musí mít v první řadě zájem řešit ředitelé škol a ti by měli klást důraz na doplnění studia pedagogů, aby dosáhli potřebné kvalifikace,“ uvedla hejtmanka. Kraj nyní situaci zmapuje a vyzve zřizovatele a ředitele hlavně základních škol, aby se ke studiu hlásilo co nejvíce nekvalifikovaných učitelů. „Na základě toho bychom se pokusili od září 2020 otevřít kombinované studium pro tyto pedagogy v Chebu v budově Ekonomické fakulty Západočeské univerzity Plzeň,“ doplnila s tím, že by kraj studium finančně podpořil.