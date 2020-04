Kdekdo by si myslel, že si učitelé nyní užívají. Opak je pravdou. „Jsem neustále shrbená u počítače, ve kterém stále něco hledám. Bolí mě z toho záda i oči,“ říká učitelka.

„Nikdo si nedokáže představit, jak náročné to pro nás je. Přišlo to jako blesk z čistého nebe, během chvilky jsme se museli přizpůsobit nouzovému systému. V den, kdy byl vyhlášen, jsme šli ještě s dětmi do krajské knihovny. Tušili jsme, že se to stane, ale ne tak rychle. Na podobnou věc jsme ale vůbec nebyli proškoleni, nikdo nám řádně neřekl, kde máme hledat vhodné učební nástroje. Od ministerstva školství jsme sice dostali nějaké doporučení, ale byla velmi neurčitá.“

Nejdříve zvolila postup přes mobilní aplikaci whatsapp, v rámci níž s ní žáci komunikovali a zpracovávali potřebné úkoly do školy. Nyní podobně jako stovky jiných českých tříd využívá aplikaci „Škola v pyžamu“. Tam dětem navolí denní látku k výuce. Pak ale musí vše kontrolovat. „Hodně času trávím právě tím, že na internetu hledám vhodné materiály. O „Škole v pyžamu“ jsem se dozvěděla díky facebooku. O hodně věcech se radíme s kolegyněmi, konzultujeme spolu, jaký způsob by byl nejvhodnější,“ poznamenává učitelka. Přiznává, že jedna stránka koronavirové krize je sice složitá příprava, ale druhá pak je odloučení od dětí, které jí opravdu chybí.

Na co si ale Michaela Holečková nestěžuje, jsou výsledky dětí. „Jsem opravdu nadšená, jak dokáží být v těchto dnech samostatnéa že se stále snaží. Když vidím, že jsou aktivní a snaživí, dostávají jedničky. Děti je v této době třeba motivovat. Klobouk dolů před nimi, co vše se musely nyní naučit, jak se dokázaly poprat s technologiemi,“ konstatuje učitelka základní školy.

Ta naštěstí nemusí jako v některých jiných třídách řešit problémy, že žáci společně s rodiči nouzový systém nezvládají. „Z okolí vím, že jde třeba o rodiny, kde nemají počítač nebo jsou rodiče hodně zaměstnaní. Pak se do takových rodin volá a musí se s nimi celá záležitost důkladněji probrat,“ vysvětluje Michaela Holečková, která ale není nakloněná tomu, že by se děti měly do školy vrátit už za pár týdnů. „Bylo by to organizačně opravdu hodně náročné,“ upozorňuje učitelka.