Ženu bodl do srdce i jater, došla si pro pomoc Třiadvacetiletý cizinec 1. ledna po třetí hodině ranní vážně pobodal sedmatřicetiletou ženu v karlovarských Tuhnicích a následně znásilnil devatenáctiletou dívku. Stav pobodané ženy byl vážný. "Pacientku jsme už odpojili od dýchacího přístroje a momentálně je při vědomí. Utrpěla rozsáhlá zranění v oblasti břicha i hrudníku, byla zasažena i do osrdečníku a jater," informovala Markéta Singerová, mluvčí karlovarské nemocnice, kam byla žena převezena na oddělení emergency. Muž původem z Afghánistánu přijel do Karlových Varů z Německa na silvestrovské oslavy, protože měl povolení vycestovat. "Nejprve se během nich poznal v nočních hodinách s místní sedmatřicetiletou ženou. Na tu následně 1. ledna letošního roku krátce po třetí hodině ranní zaútočil v lesním porostu poblíž restauračního zařízení v Karlových Varech," uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Oním lesním porostem byla část tuhnického lesa přímo nad restaurací Ventura Pub zvanou Evropák. "Cizinec, který útočil s úmyslem ženu usmrtit, jí způsobil vážná bodnořezná poranění v oblasti hrudníku a z místa utekl. Vážně zraněná žena následně s vypětím všech svých sil došla do několik set metrů vzdáleného restauračního zařízení, kde upadla do bezvědomí," uvedl Kopřiva.

Do regionu dorazila pravá zima, sníh a ledovka dělaly řidičům problémy

Přes Karlovarský kraj přešla studená fronta, za kterou začal proudit chladný a vlhký vzduch. Na některých místech byly i intenzivní sněhové přeháňky. Podmínky k zimním radovánkám na horách se tak postupně zlepšily. V Krušných horách připadlo od 15 do 30 centimetrů sněhu a většinou tam leželo dostatek sněhu i pro běžkaře. Sněhová přeháňka v souvislosti s předešlou oblevou dělala problémy nejen řadovým, ale i profesionálním řidičům. Na mnoha místech zůstaly uvízlé kamiony, v Sokolově kvůli ledovce dokonce nemohli sjet řidiči městské hromadné dopravy kopec ve Švabinského ulici. Problémy měly v kraji tradičně na mnoha místech, kde je stoupání, kamiony.

Covid se začal šířit ve školách na Karlovarsku

Praha s Karlovarským krajem byly jeden týden regiony s největším počtem pozitivně testovaných žáků ve školách. Že se omikron masivně šíří Karlovarskem, potvrdili ředitelé hned několika škol z okresu. "Pondělní testování odhalilo jen jednu pozitivní dívčinu. To ale není vůbec směrodatné, mnohem podstatnější je, že spousta dětí šla na testy během víkendu. Buď přišly s někým nakaženým do kontaktu, nebo si chtěly s rodinou někam zajít či se necítily dobře. Nyní máme na základě toho šest tříd v karanténě a k tomu jedenáct učitelů," řekl ředitel dvorské školy Jiří Kopárek s tím, že například kvůli pozitivnímu dítěti skončil v karanténě celý ročník, protože třídy měly společnou hodinu tělesné výchovy.

Únor

Zdražení potravin vyhnalo Čechy k nákupům do Německa

Zdražování základních potravin "nahánělo" české zákazníky do obchodů v Německu. Za nákupy tam jezdili ve velkém především lidé z příhraničních měst. Argumentovali tím, že nákupy tam vyjdou levněji nebo cenově stejně jako v České republice. Rozdíl navíc viděli v lepší kvalitě zejména masných a mléčných výrobků. Levněji tam paradoxně vyšla i česká vyhlášená piva. Zákazníkům nahrála i silnější koruna. "V Čechách dokupuji jen základní věci. Když dělám, většinou v sobotu, větší nákup, veze mě vnuk do sousedního Klingenthalu, který je vzdálený zhruba pět kilometrů. Nakupuji v tamním Lidlu a uvnitř potkávám samé Čechy. Jezdím tam už léta hlavně kvůli kvalitnějším uzeninám a mléčným výrobkům. Poté mířím do tamní drogerie, která nabízí zboží na obrovské ploše a ceny jsou mnohem příznivější než u nás. Německy se domluvím, ale není to problém ani pro ostatní. Všude totiž pracují české prodavačky," řekla Marie Kajabová z Kraslic.

Hádka mezi vnukem a babičkou vygradovala ve vraždu, mínili v Podhradí

Víkendový mejdan, který se nakonec změnil v horor. Tak by se dala popsat hrůzná událost, která se stala 12. února v Podhradí u Aše. Zemřela tam 54letá žena. Její násilnou smrt prošetřovala policie. Podezřelým byl ženin třináctiletý vnuk. „Krajští kriminalisté v současné době prověřují všechny okolnosti tohoto zvlášť závažného zločinu. Vzhledem k tomu, že v případu figuruje nezletilá osoba, nemůžeme sdělit žádné bližší informace," uvedl mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva.

V Podhradí vládl smutek. „Říká se, že onoho večera začalo vše nevinně a všichni se bavili a slavili, přitom ale zazněla i kritika chlapce. Zřejmě nikdo nečekal, že by takové rodinné rýpání mohlo vést k něčemu tak neuvěřitelnému, a že by hádka vygradovala v takový zločin. Stále tomu ani nemohu uvěřit a těžko se mi o tom mluví. Chlapec prý kritiku od babičky neunesl a v době, kdy byli nejspíš sami, ji brutálním způsobem zavraždil,“ uvedl místní obyvatel.

Kněz uřízl v bytě v Chebu muži varle, policii to oznámila nemocnice

Touha po sexuální rozkoši zřejmě vedla muže z Chebu k tomu, že si nechal od pětatřicetiletého kněze uříznout varle. S hnisavou ránou a s rozsáhlým zánětem v rozkroku však musel vyhledat pomoc v Karlovarské nemocnici, v níž lékaři zjistili neodborné odstranění části jeho genitálií. Muže ošetřili a případ oznámili kriminální policii. Zjistila, že varle uřízl kněz z Vysočiny, kterého kriminalisté podezřívají, že nelegální a drastický zákrok provedl jako součást neobvyklých sexuálních hrátek, kde měl být uspokojený jak muž s uříznutým varletem, tak i samotný kněz. „Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání pětatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinu neoprávněného odebrání tkání a orgánů. Vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.“ říká mluvčí Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Kateřina Pešková.

Z lanovky na Dámské na Klínovci vypadl šestiletý chlapec

Velké štěstí měl teprve šestiletý chlapec, který vypadl z lanovky na Klínovci, a to z výšky 10 metrů. Jak informovala mluvčí skiareálu Klínovec Hana Hoffmannova, jednalo se o lanovou dráhu Dámská. "K nehodě došlo po 9. hodině ráno. Ohlásil ji sám otec. Na místo okamžitě přijela horská služba a pracovníci lanové dráhy. Záchranáři horské služby poskytli dítěti základní ošetření s podezřením na středně těžká zranění. Uvažovalo se o pomoci letecké záchranné služby, ale vrtulník nakonec nebyl potřeba," uvedla mluvčí skiareálu. Sloup, u něhož se nehoda stala, má výšku 13 metrů. Samotná sedačka se nachází ve výšce 10 metrů.

Do Karlových Varů dorazili první uprchlíci z Ukrajiny

Hotel v centru Karlových Varů nabídl azyl prvním uprchlíkům z Ukrajiny. Hlavním koordinátorem z pozice města byl nyní Filip Lepík, zaměstnanec odboru kanceláře tajemníka magistrátu. Ve vypjaté situaci značně pomáhal Ronald Němec, advokát ve službě lidem, co potřebují pomoc, ale také Tomáš Melč, zaměstnanec městské společnosti KV City. "Díky tomu, že umím východní slovanské řeči, obrací se na mě spousta lidí o pomoc. Mnoho jich také píše primátorce. V současné chvíli tak jsme v jednom hotelu ubytovali paní, která je tu se dvěma dětmi ve věku 12 a 14 let. Pochází z oblasti Krymu, přímo z městečka Cherson. Cestovala několik dní se třemi velkými batohy, než se do Karlových Varů dostala. Někdo ji sem přivezl," uvádí v neděli Melč.

Vichřice napáchaly značné škody

Do Karlovarského kraje dorazila v noci na 17 února plnou silou vichřice Dudley, která napáchala v regionu ohromné škody. První výjezd měli krajští hasiči už v půl třetí ráno, kdy ve Skalné spadl strom na vozovku. Do čtvrt na osm ráno hlásili 62 výjezdů. Na Chebsku dokonce spadl strom na auto s řidičem. Na mnoha místech byly problémy s dodávkou elektřiny. V Božíčanech auto narazilo do spadlého stromu, v Potůčkách byly popadané stromy na železnici. Silnice byly neprůjezdné na území města Karlovy Vary, na Bečovsku, v Krásné, v Šemnici, na Ašsku, v Kolové, na Chebsku v Hájích, v Podstrání, Nových Hamrech, Perninku, Kaceřově či Horním Slavkově. Silný vítr trápil kraj několik dní, ulomil i těžký litinový kříž na sokolovském kostele.

Březen

Těžba dřeva odhalila uvolněný skalní masiv u Březové

Další Pandořina skříňka se nečekaně otevřela v souvislosti s nestabilními svahy, které jsou tolik typické pro Karlovy Vary. Kvůli uvolněnému skalnímu masivu ve stráni musela být s okamžitou platností uzavřena komunikace mezi Gejzírparkem a březovskou přehradou. Zcela neprůjezdný byl úsek mezi oběma odbočkami do Březové a řidiči museli trasu objíždět právě touto obcí. V místě městská společnost těžila dřevo po únorové vichřici, lokalita je navíc silně zasažená kůrovcem. A právě tyto práce odhalily problém ve svahu.

KV Arenou už prošlo přes osm tisíc uprchlíků

Už celkem 8176 lidí prchajících před válkou na Ukrajině prošlo Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině (KACPU), které je zřízeno v karlovarské KV Areně. "Celkem jsme od 1. března zprostředkovali ubytování díky KACPU 1877 lidem," uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. Ubytovací kapacity pomalu docházejí, ale jak se shodují mluvčí Pavlíková i mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál, dosud nebyl byl dán pokyn, aby se vytipovávaly možné plochy pro případné tábory. "Zatím řešíme kapacity tělocvičen, které bychom případně uvolnili. Už na konci února jsme dali k dispozici tělocvičnu na Základní škole Poštovní. Měla sloužit jako provizorní přenocování pro potřeby KACPU. Následně se to ale vyřešilo provizorními lůžky přímo v KV Areně," informoval mluvčí Kopál.

Antonínské mosty se na půl roku zavřely kvůli opravě za 25 milionů korun

Antonínské mosty na Sokolovsku v minulosti sloužily důlní vlečce, nyní tvoří oblíbenou spojnici s páteřní cyklostezkou podél řeky Ohře a jezerem Medard. V jednom místě překlenují řeku Ohři, silnici a železniční trať. Jejich konstrukce však dosluhuje a způsobuje to problémy. Při první etapě Sokolov zaplatil 12 milionů korun za opravu části mostů nad železnicí. V březnu byla zahájena oprava zbývajících částí. Stát bude 25 milionů a zaplatí ji stát. Rekonstrukce potrvá zhruba půl roku a přinese omezení chodců, cyklistů i vozidlům. Po tuto dobu bude most nad řekou uzavřen.

Duben

V Karlovarském kraji řádila hlavně varianta chřipky A

Vysoké horečky, suchý kašel, ale i trávicí potíže. To byly nejčastější příznaky chřipky, která v začátkem dubna ve velké síle udeřila v kraji. Jak mluvčí krajské hygienické stanice Michaela Zajíčková, tak mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Markéta Singerová potvrdily, že skutečně do kraje chřipka v tuto dobu dorazila. "Máme potvrzeno, že chřipka, a to v různých variantách, přišla do regionu. O epidemii se ale nejedná," uvedla mluvčí hygieny.

Mluvčí nemocnice doplnila, že s chřipkou je nyní v KKN hospitalizováno mnoho lidí. "Nejde jen o děti, kapacity dětského oddělení máme v posledních dnech v podstatě neustále naplněny. Na infekci máme i dospělé pacienty. Hospitalizovaní mají vysoké horečky. Máme potvrzeno, že jde o chřipku varianty A," upřesnila mluvčí KKN.

Matka pobodala děti, dcerka nepřežila

K velké tragédii došlo 16. dubna v Karlových Varech. Pobodáni tam byli sourozenci, z nichž tříletá holčička na místě podlehla svým zraněním. Pětiletý chlapec byl převezen do Fakultní nemocnice Motol, třetí, teprve šestitýdenní miminko, bylo hospitalizováno na standardním oddělení karlovarské nemocnice. Policisté v souvislosti s případem zadrželi matku dětí. Později byla obviněná z vraždy a pokusu o vraždu a stanula před soudem.

Pacientům po úrazu zkrátili záchranáři délku bolesti

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje (ZZSKVK) nově dokáže zkrátit dobu utrpení pacienta při akutním traumatu, při zásahu podají záchranáři přímo na místě léky tlumící bolest, aniž by museli čekat na rozhodnutí lékaře. Zdravotničtí záchranáři tak mohou k léčbě bolesti použít opioid, nitrožilně podávaný sufentanil. Nově zavedený systém je prý funkční, bezpečný a jednoznačně ku prospěchu pacientovi.

