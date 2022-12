Podívejte se: Sedlecký kaolin chce v Jenišově zahájit těžbu kaolinu

Vypukly komunální volby

Přesně 34,44 procenta hlasů. To byl výsledek letošních komunálních voleb v Karlových Varech, které se konaly 23. a 24. září, ve prospěch ANO 2011. Na druhém místě skončili Karlovaráci s 11,64 procenta, na třetím pak SPD s 10,81 procenta. Toto uskupení bude v karlovarském zastupitelstvu zcela poprvé. Skončila koalice SPOLU a také KOA. Do zastupitelstva se ale také dostali Piráti a STAN. V zastupitelstvu Karlových Varů, které má 35 křesel, usedne hned 14 zástupců z řad ANO, 5 z Karlovaráků, 4 z SPD, 4 ze SPOLU, 4 z KOA, po dvou postech získávají Piráti a STAN. Do zastupitelstva se například vůbec nedostala jednička Pirátů Barbora Hradečná. Lídr karlovarské ANO, úřadující primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, byla z výsledků nadšená. ANO získalo velké množství hlasů i v jiných obcích kraje.

Podívejte se, jak dopadly volby ve vaší obci na Karlovarsku

Senátní fiasko STANu: Horník i Kulhánek vypadli v prvním kole

Dva kandidáti nominovaní za Karlovarsko do Senátu za jedno politické uskupení. Jan Horník a Petr Kulhánek za STAN. Už před senátními volbami, jejichž první kolo se konalo 23. a 24. září, bylo jasné, že to ani pro jednoho nemůže dobře skončit a nic jiného se také nestalo. Horník, který byl v Senátu 18 let, nakonec ostrouhal stejně jako jeho stranický kolega a senátní rival Kulhánek. Voliči STANu totiž rozdělili své hlasy mezi dva muže. Ti zůstali za sebou s rozdílem pouhé jedné setiny, Kulhánek skončil na čtvrtém místě s 12,31 procenta a Horník na třetím s 12,32 procenta, v součtu tedy měli oba dohromady 24,62 procenta. Vítězem prvního kola senátních voleb se stala Věra Procházková z ANO s 25,86 procenta, za ní pak skončila Eva Chromcová z SPD se 14,12 procenta.

Senátní fiasko STANu: Horník i Kulhánek vypadli v prvním kole

Na "základce" v Lokti řádil covid. Škola se jako první v republice uzavřela

Ačkoliv byla epidemiologická situace s covidem - 19 výrazně lepší, než tomu bylo před rokem, kvůli koronaviru se už musela během prvního školního měsíce uzavřít první základní škola v České republice. A je to Základní škola v Lokti. Žáci zůstali mimo školní zařízení od 21. až do 27. září. Redakci to potvrdila ředitelka školy Eva Grosmanová.

Covid řádí v Lokti na základní škole. Jako první v republice je uzavřená

Karlovy Vary už vlastní 40 procent extraligového klubu

Smlouva o vstupu nových investorů, včetně města, do HC Energie je podepsaná a byla předána obchodnímu rejstříku k zaevidování. Uvedl to Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu. Karlovy Vary se tak stanou čtyřicetiprocentním vlastníkem hokejového klubu HC Energie. Podle dohody získal Dušan Šenkypl 43 procent a sedm připadne Danielovi Tobolkovi. Zbývajících deset procent zůstává v majetku Hockey Clubu Karlovy Vary. Za čtyřicetiprocentní podíl v extraligovém klubu zaplatí Karlovy vary bývalému majiteli Karlovi Holoubkovi, který klub vlastnil 30 let, jednu korunu.

Karlovy Vary už vlastní 40 % extraligového klubu

Říjen

V senátních volbách zvítězila Věra Procházková z ANO

V prvním senátním obvodě, kterým je Karlovarsko, se novou senátorkou stala Věra Procházková (ANO). Voliči o tom rozhodovali 30. září a 1. října ve druhém kole senátních voleb. Porazila Věru Chromcovou z SPD. Ta byla vůbec jako jediná kandidátka z celé republiky, která postoupila za SPD do druhého kola senátních voleb. Procházková získala ve druhém kole 67,97 procent hlasů, naopak Chromcová jen 32,02 procent. Kuriozitou nad senátním kláním na Karlovarsku byla navíc skutečnost, že obě kandidátky pracují ve Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje - Procházková jako lékařka, Chromcová jako operátorka. Obě ženy byly navíc poprvé zvoleny do karlovarského zastupitelstva.

Senátorkou za Karlovarsko je Věra Procházková, v druhém kole porazila Chromcovou

Loket postaví nový terminál. Stavba přinese dopravní omezení

V Lokti byla zahájena výstavba dopravního terminálu na takzvaném Předmostí, která potrvá zhruba 11 měsíců. Podle současného starosty Petra Adamce má stavba prospět dopravní situaci na loketském náměstí a měl by vzniknout nový důstojný vstup do centra města. Investice města a Karlovarského kraje vyjde na 60 milionů korun. Na různá omezení se tak musejí připravit jak řidiči, tak chodci. Odměnou jim bude vybudování 50 parkovacích míst, chybět nebudou nové objízdné komunikace, budovy dopravního terminálu, nové chodníky kolem parkoviště u benzinové pumpy a samotné benzinové pumpy. Dojde také ke kácení dřevin a zároveň k výsadbě 25 nových stromů a další zeleně. Stavaři také slibují, že během stavby bude vždy umožněn průjezd křižovatkou u benziny, a to jak směrem na Sokolov, tak na Horní Slavkov. Bude též umožněn vjezd na náměstí i na benzinovou pumpu.

Loket postaví nový terminál. Stavba přinese dopravní omezení

Při policejní razii v autoškolách zadrželi pět osob

Ve spolupráci se Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje dokončili kriminalisté Karlovarského kraje několikaměsíční operaci, která byla zaměřená na provozovatele autoškol a zkušební komisaře na území Karlovarského kraje, zejména pak na Chebsku. Výsledkem je pět zadržených osob od 41 do 56 let. Informovala o tom policejní mluvčí Kateřina Pešková. "Při následných domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor kriminalisté zajistili finanční prostředky ve výši více než 400 tisíc korun, techniku - počítače nebo mobilní telefony, a také razítko lékaře, které zadržené osoby používaly k vystavování padělků lékařských zpráv. Krajští kriminalisté z Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání této pětice osob. Čtyřiapadesátiletého muže obvinili ze spáchání zločinu přijetí úplatku a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Čtyři muže ve věku 41, 42, 52 a 56 let pak obvinili ze spáchání zločinu podplácení. Dva z nich, ve věku 41 a 56 let, byli navíc obviněni i ze spáchání přečinu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu," upřesnila mluvčí. Trestná činnost měla spočívat v tom, že čtyřiapadesátiletý zkušební komisař měl během téměř osmi měsíců od února až do svého zadržení opakovaně minimálně v padesáti případech přijal finanční hotovost za to, že zajistí žadatelům o řidičské oprávnění z konkrétních autoškol v souvislosti se získáním řidičského oprávnění, případně jeho rozšířením, bezproblémové a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti.

Policejní razie v autoškolách v Karlovarském kraji: zadrženo pět osob

Dva muži zemřeli při nehodě v Chebu

Tragická nehoda se stala v noci na 16. října na silnici z Chebu ve směru na Pomezí nad Ohří. Zemřeli při ní dva muži - řidič ročník 1981 a jeho spolucestující, jemuž bylo 36 let. I když se oba snažili hasiči, kteří byli na místě první, oživit, jejich zranění byla neslučitelná se životem. Konstatoval to mluvčí krajské záchranné služby Radek Hes.

"K nehodě mělo dojít tak, že 41letý řidič osobního vozidla zřejmě nepřizpůsobil v pravotočivé zatáčce rychlost vozidla povrchu a stavu vozovky, přičemž měl přejet do protisměru a sjet do příkopu. Poté měl s vozidlem narazit do betonového mostku. Při dopravní nehodě utrpěl 41letý řidič i jeho 36letý spolujezdec zranění neslučitelné se životem," uvedla mluvčí policie Zuzana Churaňová.

V Chebu havarovalo auto, dva lidé zemřeli

Kraj vybral dodavatele obří zakázky

Dodavatele 170 autobusů na stlačený plyn vybral Karlovarský kraj. Nabídková cena včetně servisu činila 1,262 miliardy korun včetně DPH. Celkem 109 autobusů menší velikosti o délce maximálně 8,5 metru by měla dodat společnost KAR Group za 804 miliony korun včetně DPH, 61 autobusů střední velikosti o délce maximálně 12,2 metru společnost SOR Libchavy za 458 milionů korun včetně DPH. Součástí smlouvy je i servis autobusů. „Kraj by tak mohl získat pro veřejnou dopravu v regionu vozidla s ekologicky šetrnými motory na CNG a docílit postupného vyřazení vozidel stávajících dopravců využívajících klasické naftové motory,“ uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí. Podle hejtmanství by se výrazně zvýšila také kultura cestování, v prostoru pro cestující by byla automatická klimatizace, WiFi, USB přípojky a signalizační tlačítko, vybavení odbavovacím a informačním systémem pro cestující, zahrnující palubní počítač, kamerový systém, systém pro počítání cestujících, sledování polohy vozidla, GSM systém a podobně.

Kraj vybral dodavatele obří zakázky za miliardu na autobusy na zemní plyn

Matka se začala zpovídat z pobodání svých dětí

U Krajského soudu v Plzni začalo líčení s matkou, která letos v karlovarské čtvrti Doubí zabila svou dcerku a syna vážně pořezala. Podle sedmadvacetileté ženy důvody, proč 16. dubna letošního roku zaútočila v pronajatém bytě v karlovarské čtvrti Doubí nožem na své dvě malé děti, byly stres, nedostatek financí, vystěhování. Uvedla to u Krajského soudu v Plzni, kde 25. října začalo soudní přelíčení s matkou, které v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. Nejmenší dítě, v té době teprve šestitýdenní chlapec, byl útoku ušetřen. Pro svůj čin použila žena kuchyňský nůž, jehož čepel měla 20,5 centimetru. Pětiletého syna bodla do oblasti krku pětkrát, dcerku devětkrát. "Nepopírá, že by čin spáchala, ale za sporný označuje motiv. Nesouhlasí, že by chtěla své děti usmrtit. Proto ani nesouhlasíme s navrženým trestem," uvedl právní zástupce obžalované Jaromír Rokůsek.

Matka vražedkyně: Nechtěla jsem tady děti nechat, proto jsem na ně zaútočila

Z Karlových Varů se bude létat do Turecka i na Krétu. A v plánu je Tel Aviv.

Když letos začali první cestující odlétat z karlovarského letiště na dovolenou na tureckou riviéru, hejtmanství i vedení letiště věřilo, že o tuto dovolenou bude mezi lidmi zájem. A to se potvrdilo. Spokojena tak mohla být i cestovní kancelář Čedok, která během letní sezóny tyto charterové lety přímo z Karlových Varů do turecké Antalye klientům nabízela. O prodeje letenek byl zájem vskutku enormní a Čedok i Karlovarský kraj vidí tuto spolupráci podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) jako výhodnou i do budoucna. „Příští rok proto Čedok nabídne kromě Turecka nově přímé lety také do Řecka, a to konkrétně na Krétu,“ uvedl hejtman v říjnu. A doplnil, že v jednání jsou i lety na do Izraele, do Tel Avivu. „Izraelci mají zájem a situace je velmi příznivá. Ekonomika Izraele nepoklesla ani během covidové epidemie a izraelští turisté mají zájem Česko navštívit.“

Z Karlových Varů se bude po Turecku létat na Krétu a do Tel Avivu

Listopad

Z chodovského Penny zbyly jen obvodové zdi

Ničivé následky měl požár, k němuž došlo v chodovském obchodě Penny ze soboty na neděli 6. listopadu. Z objektu totiž zbyly jen obvodové zdi, shořela i auta zaparkovaná u něj. Škoda je zhruba 50 milionů korun. Pro založení požáru je stíhaný 18letý mladík, který si chtěl nabít telefon v elektrické zásuvce pod střechou, mobil mu spadl do košíku, a on se jej snažil pomocí zapalovače dostat z prostoru nákupních vozíků. "Všechny naše prodejny jsou v souladu se zákonnými normami vybaveny elektrickou požární signalizací, ta byla na prodejně v Chodově v době vzniku požáru plně funkční. K rychlému rozšíření požáru přispěla zejména skutečnost, že se požár začal šířit od střechy, která má dřevěnou konstrukci. Navíc k prvotnímu rozšíření došlo nad požárními čidly," konstatoval mluvčí firmy Tomáš Kubík s tím, že záměrem firmy je prodejnu v Chodově co nejdříve obnovit.

Z chodovského Penny zbyly jen obvodové zdi. Místní přišli o oblíbený obchod

Lidé z Aše měli vybrakované zásilky hozené v kontejneru v Mokřinách

Někteří lidé z Aše nedostali své poštovní zásilky. Objevily se totiž 23. listopadu v Mokřinách u Aše v kontejneru na papír.

"Byl plný oznámení o nedoručených zásilkách a rozbalených zásilek z Číny. Vesměs jde o lidi z Aše," řekl Milan Němčík z Mokřin. Celý kontejner s otevřenými a jinými zásilkami skončil na dvoře technických služeb. "Věc bude dokumentovat policie a pověřenec města pro ochranu osobních údajů. Podklady budou sloužit k podání trestního oznámení a podnětu pro Úřad pro ochranu osobních údajů," řekl za Ašské služby Vladimír Kubánek. Česká pošta začala případ prověřovat také. "Aktuálně prošetřujeme, zda není pochybení na straně doručovatelů. Pokud by tomu tak bylo, budeme to s daným pracovníkem řešit pracovně-právní cestou. Pokud by mezi obaly byly zásilky i s obsahem, pak je samozřejmě s omluvou doručíme adresátům," řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík. Mezi Aší a Českou poštou probíhala v tomto roce řada jednání. Šlo o stížnosti ze strany ašských občanů na služby doručovatelů či zrušení tamní pobočky pošty.

Vybrakované zásilky pro lidi z Aše skončily v kontejneru na papír

Vary zpřístupnily Náplavku. Láká k odpočinku, zábavě i sportu

Představitelé města Karlovy Vary 23. listopadu slavnostně otevřeli další volnočasový areál. Po Rolavě a Meandru je to Náplavka podél řeky Ohře, jejíž délka je přes jeden kilometr. Začíná u Chebského mostu a končí u Tuhnické lávky. Nabízí širokou škálu možností a na své si tam přijdou lidé různých věkových kategorií i různého zaměření. Hlavním smyslem je ale zakomponování řeky do života Karlovaráků, protože hned na několika místech došlo k jejímu zpřístupnění, ať už formou pontů, schodů nebo mola. "Celá investice, která začala po filmovém festivalu, stála 37,4 milionu korun bez DPH. Náplavka je důkazem, že jsme konečně začali pracovat s řekou a doufáme, že v takových projektech budeme ještě pokračovat," uvedla při otevření primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Podívejte se: Vary zpřístupnily Náplavku. Láká k odpočinku, zábavě i sportu

Archeologové našli u D6 unikátní pec

Unikátní nález učinili archeologové, kteří provádějí vykopávky poblíž budoucí trasy dálnice D6 v lokalitě Hořoviček, které se nacházejí jen asi dvacet kilometrů za hranicemi Karlovarska. Nalezli zřejmě keramickou pec, která nemá ve středoevropském prostoru obdoby. Informovala o tom Dana Zikešová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má výstavbu dálnice na starosti. "Práce nyní pokračují na bohatých lokalitách u Hořoviček, kde kromě desítek železářských pecí byla nalezena jedna unikátní, nejspíše keramická. Byla vytesána do sprašového podloží, které uchovalo téměř celou její konstrukci. Unikátní je tím, že do pecního prostoru vedou dva více než dvoumetrové dlouhé topné kanály. Uvnitř pece se tak mohlo lehce dosáhnout teploty až 1200 stupňů Celsia. Pokud by sloužila pro výrobu keramiky, byl by to opravdu velmi kvalitní výpal," konstatovala Zikešová s tím, že archeologové na lokalitách I a III poblíž Hořoviček zjistili, že tam převažuje germánské osídlení, jemuž dominuje výrobní okrsek s doklady železářské výroby z doby římské.

Archeologové hlásí u D6 nález středoevropského významu. Jde o unikátní pec

Prosinec

Ve Skiareálu Klínovec začala lyžařská sezona.

Zimní středisko otevřelo 9. prosince modrou sjezdovku Dámská a prvních zhruba pět set lyžařů toho obratem využilo. Jezdilo se totiž bez front. “O pohodlí se navíc stará naše nejnovější bublinová lanovka s vyhřívanými sedačkami, takže je komfort maximální,” vyzdvihl vedoucí manažer areálu Martin Koky. Skiareál pro první lyžovačku nasadil stejné ceny jako na začátku uplynulé sezóny, ačkoli pro letošek v souvislosti s energiemi musí zdražit. Jezdilo se tedy za poloviční ceny než v hlavní sezóně. Dospělí měli celodenní jízdné po pěti stovkách, děti za tři sta. Skiareál se naplno rozjel 16. prosince.

Lyžovačka začala. První lyžaři na Klínovci sjíždějí Dámskou

Voda v kraji zdraží. Nejlevnější bude v Karlových Varech, nejdražší v Sokolově

Průměrná čtyřčlenná rodina na Karlovarsku zaplatí příští rok za vodu o 2650 korun více než v roce 2021. Vodné a stočné totiž v rámci území, které spravuje Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a pod něž spadá valná část okresu Karlovy Vary, se zdraží o téměř 16 procent. Sazba ale zůstává nižší, než tomu bude na Sokolovsku a Chebsku. Tam si obyvatelé za spotřebovanou vodu připlatí ještě více. Redakci Deníku o tom informoval Miroslav Vaněk, místopředseda sdružení, který je zároveň náměstkem karlovarské primátorky.

Voda v kraji zdraží. Nejlevnější bude v Karlových Varech, nejdražší v Sokolově

Zprávy o případném zpoplatnění dálnice D6 krajské politiky rozčílily

Zprávy, že by úsek dálnice D6 z Chebu do Karlových Varů chtělo ministerstvo dopravy opět zpoplatnit, rozčílily místní politiky. A zpoplatnění rozhodně odmítají. Ministerstvo dopravy tvrdí, že o udělených výjimkách bude vždy jednat s dotčenými samosprávami a dosud prý není o rušení žádné výjimky rozhodnuto. "Při jednání u kulatého stolu měla z Vaší strany zaznít informace, že vyjmutí dálnice z nezpoplatněných úseků, které se povedlo dojednat v roce 2017, bylo populistickým rozhodnutím. V příštím roce se prý nezpoplatnění ještě ponechá, ale v dalších letech by tomu tak již nemuselo být. Chtěla bych Vás proto požádat o Vaše oficiální vyjádření k této záležitosti," napsala ministrovi dopravy Martinovi Kupkovi poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. O nezpoplatněný úsek usiluje i současný hejtman Petr Kulhánek. "Ano, při jednáních u kulatého stolu padala ze strany ministerstva názory, že podobné úseky nemají v ČR obdobu a do budoucna se musí změnit. V případě našeho kraje to v současné situaci odmítáme. Argumentujeme tím, že vyjmutí z poplatku za dálnici má v tomto případě smysl. Nejsme napojeni na dálniční síť ČR ani na Prahu. A tak dokončené úseky vedou prakticky odnikud nikam. Až po dokončení celé dálnice D6 má poplatek za její užívání smysl," řekl Kulhánek. Na situaci reaguje i ministerstvo dopravy. "Obecně lze říci, že úseky dálnic, které jsou doposud bez poplatku, bez poplatku také zatím zůstanou. Chápeme celkově složitou hospodářskou situaci a nechceme proto pro rok 2023 přistupovat k redukci výjimek, které jsou platné v roce 2022. Případné rušení jakýchkoliv dosud udělených výjimek budeme vždy projednávat s dotčenými samosprávami; dosud není o rušení žádné výjimky, ani v dílčí části úseku, rozhodnuto. Nově otvírané úseky dálnic se zpoplatňují, peníze z dálničních známek tvoří významný zdroj příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury na provoz, údržbu a rozvoj infrastruktury," uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Zprávy o případném zpoplatnění dálnice D6 krajské politiky rozčílily

Karlovy Vary lákají do města německé Rusy

Karlovarské infocentrum společně s Asociací hotelů a restaurací (AHR) rozjelo propagační kampaň, která je cílená na Rusy žijící v Německu. Proti ruskojazyčné kampani se ale ostře ohradilo osm karlovarských zastupitelů, kteří žádají její okamžité zastavení. "Podle našeho mínění může tato reklamní akce v kontextu aktuálního dění způsobit šrámy na domácí i mezinárodní reputaci města, prohloubit negativní stereotypy o něm a ve výsledku zapříčinit přesně opačný efekt, než pro jaký byla pravděpodobně zamýšlena," napsal iniciátor otevřeného dopisu primátorce města Andree Pfeffer Ferklové zastupitel Adam Klsák. K výzvě se dále připojili Jindřich Čermák, Petr Kulhánek, Tomáš Mašek, Žaneta Salátová, Michaela Tůmová, Bohdan Vaněk a Oldřich Vastl.

Zmínění zastupitelé jsou totiž názoru, že mnoho Rusů, ať žijí kdekoliv na světě, je pevně spjato se svou domovinou. A v jejich případě je tedy jedno, že jde o Rusy žijící ve Spolkové republice Německo. "Takzvaná speciální operace má statisticky prokazatelně podporu většiny ruského obyvatelstva. Populace ruského původu v evropských zemích, tradičně velmi pevně spjaté s domovinou, proti válce většinově aktivně nevystupuje. Naopak, část v Evropě žijících Rusů pořádá manifestace na podporu ruského režimu či zmírnění sankcí. Je zjevné, že část Rusů pobývajících na území Německa nesdílí evropské hodnoty, hodnoty demokratické společnosti," upozorňují zastupitelé, kteří pevně věří, že Karlovy Vary nechtějí svou budoucnost stavět na takovýchto hostech. "Navíc v momentě, kdy hostíme velké množství válečných uprchlíků z Ukrajiny, se může v krajním případě jednat i o bezpečnostní hrozbu pro tuto velmi zranitelnou skupinu. V neposlední řadě, celá věc může být velmi snadno zneužita ruskou propagandou jako důkaz škodlivosti sankcí," varovali.

Josef Dlohoš, ředitel Infocentra v Karlových Varech, které kampaň v Německu spustilo, uvedl, že propagace cílená na Rusy žijící v Německu stála město 700 tisíc korun a byla zahájená na začátku letošního listopadu. "Infocentrum touto kampaní pouze navázalo na kampaň, kterou vede po celou dobu své činnosti. Po dohodě s hoteliéry z Karlových Varů byl tento segment trhu vyhodnocen jako jeden z důležitých právě pro podporu a nebojím se použít výraz záchranu lázeňství jako takového v největším lázeňském městě. Tato klientela, žijící dlouhou dobu v Západní Evropě, Německu a dalších státech, lázeňský produkt Karlových Varů nejenže velmi dobře zná, ale opakovaně ho jako jedna z mála využívá a delší lázeňské pobyty čerpá," reagoval ředitel infocentra s tím, že všechny ostatní národnosti využívají v 95 procentech welnessové nabídky místních hotelů a podle něho bude ještě dlouho trvat, než tyto trhy uvyknou a budou osloveny karlovarskou komplexní lázeňskou péčí.

Karlovy Vary lákají do města německé Rusy. Potřebujeme je, brání se infocentrum