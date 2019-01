Karlovy Vary – Vyklízení prostorů a kácení stromů vyvolalo řadu diskuzí. Na jedné straně jsou ekologické faktory a na druhé pak obyvatelé Bohatic, kteří se už nemohli na nepořádek dívat.

Na takovýchto vzrostlých stromech běžně hnízdí nejrůznější druhy zpěvného ptactva. Kácení stromů však patří k jednomu z kroků k potřebné rekonstrukci budovy. | Foto: Deník/Zdeněk Hnízdil

V prostorách u bývalé vojenské správy došlo během včerejšího dne k pokácení několika dřevin. Jedná se o jeden z kroků celkové úpravy těchto prostorů, které byly prodány soukromému subjektu.

Mimo okolních křovisek byly poraženy i některé větší stromy, které v tomto období nabízely útočiště mnoha živočichům.

Mezi nejvíce postižené pak patří zejména různé druhy ptactva. Vedle tohoto problému se jedná také o zásah provedený v rozkvětu vegetativního období, ve kterém by se normálně takovéto zásahy provádět neměly.

„Na území Karlovarského kraje běžně hnízdí nejrůznější druhy zpěvného ptactva a v tomto období běžně přivádí na svět svá mláďata, která pak ve svých hnízdištích vychovávají. Je vysoce pravděpodobné, že na tak vzrostlém stromě hnízdili kosi, drozdi nebo také pěnkavy," uvedl Vladimír Teplý, jeden z místních vášnivých ornitologů.

„Pokud je strom takto poražen, znamená to jistou smrt zejména pro mladé, kteří ještě neumějí létat a tudíž se pádu stromu vyhnout," dodal.

Na druhou stranu jsou započaté revitalizační práce krokem, který obyvatelé městské části Bohatice vítají. „Naše sdružení tento krok vítá. Navzdory všem ekologickým problémům byla tato lokalita dlouhou dobu místem, na které by Karlovy Vary rozhodně pyšné být nemohly. Problémem byla i spousta odpadků, která se v areálu kolem bývalé vojenské správy nahromadila, a občasný pobyt bezdomovců," popsal Ronald Němec ze sdružení Vary pro lidi.

„Zejména pak místním obyvatelům vadili hlavně bezdomovci. Matky s kočárky a hlavně děti, které tudy chodily do škol, se mnohdy i bály kolem této lokality procházet. Jsme proto rádi, že ten, kdo tam něco dělá, konečně přistoupil k akci," doplnil Ronald Němec.

Kácení stromů v areálu bývalé vojenské správy však může majiteli ještě přinést řadu potíží.

„V Bohaticích se včera kácelo na objednávku majitele pozemku, jak zjistili strážníci městské policie, kteří věc zdokumentovali. Strážníci následně předali dokumentaci odboru životního prostředí magistrátu k došetření, zda majitel nepokácel stromy nebo neodstranil křoví, které by povolení vyžadovaly. Pokud by se tak stalo, jednalo by se o přestupek, protože majitel o žádné povolení nepožádal. Povolení je potřeba k pokácení stromů o obvodu nad 80 centimetrů, měřeno ve 130 centimetrech výšky, a porostů keřů nad 40 metrů čtverečních plochy," dodal mluvčí magistrátu Jan Kopál.