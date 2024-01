Od roku 2009 je za údržbu a tedy i schůdnost chodníků zodpovědný majitel, kterým ve většině případů bývají obce a města. Letošní zima je sice bohatší na sníh, než jsme za poslední roky zvyklí, přesto nejde o nic extrémního, co by například město Karlovy Vary kapacitně ani finančně nezvládlo. Naposledy totiž vydatněji sněžilo ve čtvrtek 18. ledna. A bylo to během letošní zimy přitom teprve podruhé. Přesto v některých karlovarských ulicích od čtvrtka nebyl sníh vůbec odklizen. Jak zjistila redakce Deníku, úklidová firma tentokrát skutečně pochybila. Magistrát od ní žádá vysvětlení, proč chodníky nechala neschůdné. Zatím se ho ale nedočkal. S úklidem se začalo až v pondělí, kdy přišla očekávaná obleva.