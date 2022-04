"Když jsme na začátku této situace, tedy na začátku března, dělali průzkum ve firmách, které s námi spolupracují, kolik uprchlíků by zaměstnaly, pohybovala se nabízená pracovní místa kolem čísla 530, přičemž 420 bylo určeno pro ženy. Hodně nám ve zjišťování, které konkrétní zaměstnání Ukrajinci hledají, pomáhají zřízené jobpointy v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v KV Areně a také v Chebu. Je ale potřeba, aby zaměstnavatelé aktualizovali své požadavky a včas dali vědět, že daná pracovní pozice už je obsazená," vysvětlila ředitelka komory.

Karlovarský kraj podle ANO protežuje spřízněné starosty

V poptávce zaměstnavatelů převládají výrobní firmy, které hledají operátory výroby, dělníky, logistické firmy pak postrádají skladníky. "Zjistili jsme ale, že do regionu přijelo mnoho vysoce kvalifikovaných lidí. Jedné architektce jsme tak zprostředkovali díky jejímu rozeslanému životopisu práci designérky ve firmě Elros, která se zaměřuje na výrobu nábytku. Měli jsme tu také IT specialistu, pro něhož jsme měli dvě nabídky - vývojáře softwaru a IT zaměstnance na integrované škole. Nakonec mu vyšla ta druhá práce," upřesnila Mansfeldová.

Do Karlovarského kraje ovšem přicestovala i velká řada pedagogů a také lékařek, které by měly zájem pracovat třeba v nemocnicích. Ty ovšem zatím nemohou vykonávat svou profesi, protože jim pro práci v České republice chybí povinné aprobační zkoušky a velkou překážkou je i český jazyk. Proto pro ně nemocnice pořádají kurzy češtiny. Zatím tak ukrajinské lékařky vykonávají práci pomocného zdravotního personálu.

Na Karlovarsku nebývalé: Jáchymovu se podařilo získat zubaře

Pro méně vzdělané Ukrajince neznalost českého jazyka až takovou překážkou není. Uplatnění našli například v karlovarských Lázeňských lesích. "Velkou poptávku po uprchlících měly třeba i Lázně Jáchymov, které zaměstnaly desítky lidí, dále jde o Lias Vintířov, firmu EPT connector či Autobusy KV, které hledaly řidiče," doplnila ředitelka hospodářské komory.

S velkým zájmem ukrajinských zdravotníků mají nyní velké zkušenosti konkrétně v soukromé sokolovské nemocnici. Jak potvrdil Vladislav Podracký, mluvčí společnosti Penta, která nemocnici provozuje, zařízení od začátku konfliktu přijalo 6 ukrajinských lékařů a deset sester. "Dále jde o dva lidi do stravovacího provozu. I když jde o kvalifikované lékaře, kvalifikaci ale získali na Ukrajině a zatím tak u nás mohou pracovat jen na pozici pomocného zdravotního personálu, nemohou vykonávat ani práci zdravotních sester či bratrů, protože i na to je potřeba české kvalifikace. Aby jim jejich vzdělání bylo uznáno, musí absolvovat aprobační zkoušky a musí také umět český jazyk. Toto není vůbec jednoduchý proces, může trvat i několik měsíců nebo i let," konstatoval mluvčí s tím, že nemocnice nabízí ukrajinským zdravotníkům rozšířené jazykové kurzy dvakrát v týdnu. "Bohužel, narážíme při jejich zařazení do pracovního kolektivu i na další problém. Dvě sestry se nám totiž už vrátily domů. U těchto lidí zkrátka není zřejmé, zda tady zůstanou a pokud ano, tak zda to bude natrvalo a nebo za nějakou dobu odejdou," dodal mluvčí Podracký.