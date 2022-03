Už více než tisícovka Ukrajinců našla nový domov na území Karlovarského kraje. Potýkají se s mnohými překážkami, které jim ještě více komplikují situaci. Například nemají peníze, kterými by na našem území mohli platit. Dost často přijeli s hotovostí v ukrajinské měně, tedy s hřivnou, kterou jim v Karlových Varech ale nikdo nevymění. Na území regionu pomáhá i řada tlumočníků a dobrovolníků, například také pracovníků Města Karlovy Vary. O uplynulém víkendu vzali paní Tatianu s jejími dvěma dětmi ve věku 12 a 17 let a její maminkou na průzkum města. Rodina přijela do Karlových Varů z Kyjeva už 27. února a na cestě strávila 48 hodin. Když dorazila na hranice, měla velké štěstí, protože potkala člověka, který jim nabídl transport do Karlových Varů. Za hranicemi Ukrajiny jsou úplně poprvé, manžel i tatínek paní Tatiany museli zůstat ve válkou zmítané zemi.