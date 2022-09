Adaptační skupiny měly podle ředitelky centra Žanety Salátové skutečně efekt. "Pokračovat v nich ale nebudeme, je to opravdu hodně náročné. Měli jsme tam dvanáct pracovníků. Šlo vesměs o Ukrajinky, které měly na starosti dvě adaptační skupiny pro 49 dětí. Díky těmto aktivitám ale našla spousta ukrajinských matek práci a děti se naučily částečně česky. Takže adaptační skupiny určitě měly svůj smysl," konstatuje ředitelka centra. Pro ukrajinské uprchlíky navíc Mateřské centrum zajišťovalo jako charita hlídání dětí v asistenčním centru pomoci v KV Areně, do něhož dodalo vybavení i chůvy, které se 12 hodin po dva měsíce staraly o malé běžence.

"Skupina Karlík, kde je 23 dětí, je zaměřená na jazyky, není úplně pro Ukrajince. V současné době je ale zacílena především na děti ukrajinských uprchlíků. Má být náhradou za mateřinku, kam se děti z kapacitních důvodů nedostaly. Funguje od pondělka do pátku od 7 do 16 hodin a je určená pro stále ty stejné děti. Když jsme ho vyhlásili, byl o něj velký zájem. Ten ale opadl v momentu, kdy se maminky dozvěděly podmínky. Tou základní totiž je, že musejí být zaměstnané nebo v evidenci úřadu práce, což je samozřejmě logické. Když žena chodí do práce, nemůže se starat o malé dítě. Ukrajinky mívají ale problém, že bývají dost často zaměstnané načerno," poznamenala Salátová.

Vedle toho Mateřské centrum nabízí i skupinu Sporťáček v KV Areně a klasickou skupinu Karlovaráček, jehož kapacita je 24 dětí, se pak průběžně střídá až 86 návštěvníků. "Je to plnohodnotná náhrada mateřské školy určená dětem od jednoho roku do šesti let. I když jsme soukromá organizace, neplatí se v Karlovaráčku komerční školné, a to díky zařazení do projektu Rovných příležitostí, z něhož skupinu financujeme," uzavřela ředitelka centra.