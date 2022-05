Kolem tří tisíc Ukrajinců pobývá v současné době v různých hotelích a penzionech na území Karlovarského kraje. S přicházející letní turistickou sezónou ne všichni budou moci nadále ale tato ubytovací zařízení využívat. Vedení kraje si je toho vědomo a shání pro ně nové umístění. K dispozici bude mít ovšem jen stovky lůžek. Ředitel Člověka v tísni Karlovarského kraje Jan Němeček míní, že jde opravdu o velký problém. "Je to horká brambora. Musí se vymyslet nějaký plán pro obce s rozšířenou působností. Ministerstvo vnitra by mělo rozhodnout, co bude s ubytováním uprchlíků dělat. To stát by měl řešit jejich případný přesun do regionů, které nejsou tak vytížené, jako ten náš," komentuje situaci ředitel.