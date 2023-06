Ukrajinská Prime Orchestra opět míří do Thermalu. Nabídne svou rockovou show

Hudebníci během svého výjimečného představení upozorňují na hrůzy války. Už podruhé, a to velmi krátké době, zavítá ukrajinský soubor Prime Orchestra do Lázeňského sanatoria Thermal v Karlových Varech. Poprvé, a to 1. dubna, sem hudebníci z Ruskem okupavané Ukrajiny zavítali s představením Film Sympho Show.

Koncert ukrajinského orchestru v Thermalu. | Video: Kopecká Jana