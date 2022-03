Leon Tsoukernik se rozhodl se pomoci ukrajinským rodinám a financoval jak jejich přesun z Ukrajiny, tak i místní aktivity. „Na úvod jsme, Leon a já, všechny uvítali a popřáli, ať se hezky baví. Snažili jsme se předat víru, že s úsměvem jde všechno lépe. Byl to den plný veselí a slunce, kdy jsme všichni měli možnost zanechat starosti doma a usmívat se. Děti si užily kolotoče, bylo všude slyšet smích, a tak jim bylo dopřáno alespoň jeden den zapomenout na válku,“ sděluje organizátorka akce Sandra Tsoukernik.

Součástí akce byly bohaté rauty, na své si přišli i dospělí. „Dětem chutnaly nugetky, řízky, steaky, a to kuřecí, vepřové, hovězí, ale také guláš s rýží. Na výběr bylo osm druhů salátů, klobásky, párky v rohlíku, hamburgery, sendviče. Pro mlsné jazýčky byla k dispozici cukrová vata, popcorn a mnoho jiných sladkostí, dále různé nápoje a pro dospěláky jsme měli mimo jiné připravené i svařené víno,“ popisuje.

Děti byly obložené i hračkami, jako jsou plyšáci, bublifuky a dětské hudební nástroje. „Celkem 25 dětí mělo narozeniny, nechali jsme proto udělat 25 dortů a každé dítě obdrželo osobní dárek,“ uvádí spoluorganizátorka.

Speciální cenu, jakým byl malířský stojan, plátna a barvy, obdržela jedenáctiletá Bohdanka, která zachránila mamince život, když šly v Mariánských Lázních na procházku. „Maminka uklouzla, ztratila vědomí, a spadla do řeky. Malá holčička ale zachovala chladnou hlavu a rychle utíkala pro pomoc, kde narazila na bývalou zdravotní sestru, která maminku vytáhla a oživila,“ vypráví Sandra, která je pyšná na svého muže Leona. „Nakoupil 400 letenek, poslal nesčetně aut, jen aby pomohl. 500 lidí ubytoval po hotelech v Mariánských Lázních, a to vše na své náklady. Každý z těch lidí má velmi silný příběh. Sama jsem chovala miminka a hladila děti, přičemž mi jako matce pukalo srdce už jen při představě, že by mé děti už nikdy nemohly spát ve své posteli a ztratily domov, který jim jako rodiče budujeme,“ říká.

Leon Tsoukernik vzpomíná, jak se 24. února ráno probudil a přečetl si hrůzostrašnou zprávu, že vypukla válka. "Okamžitě jsem začal obvolávat své přátelé a známé na Ukrajině a přemlouval je, ať hned odjedou do bezpečí. Obvolal jsem známé ředitele hotelů v Mariánských Lázních, zda-li by mi nepronajali své hotely za účelem ubytování uprchlíků. Někteří odpověděli kladně, někteří ne,“ sděluje.

Leonovi se podařilo pronajmout hotely Vltava, Labe, San Remo a Berounka. „Přes naše ukrajinské zaměstnance a ukrajinskou ambasádu v Praze jsem začal shánět lidi z Ukrajiny, kteří potřebují akutní pomoc. 27. února přijelo prvních 50 lidí, které jsme ubytovali. K dnešnímu dni máme 475 lidí, z toho 168 dětí, kteří utekli v posledních třech týdnech před tou hrůzou, co páchá Kreml na překrásné Ukrajině,“ říká smutně.

Kyjev navštívil na přelomu ledna a února 2022. „Byl jsem pozván na pokerový turnaj. Byla tam překrásná atmosféra a všichni žili hezkým životem. Nikdo nevěřil, že se něco takového může stát. Musím říct, že je to opravdu nádherné město. Mnoho lidí, co čerstvě přijíždí, je v obrovském stresu, depresích a celkovém vyčerpání. Je potřeba tyto lidi morálně podporovat,“ zdůrazňuje.

Před 14 dny Leon uspořádal s ukrajinským konzulárním referentem velvyslanectví Ukrajiny Olexandrem Lutsenkem konferenci pro přibližně 250 lidí v mariánskolázeňském hotelu Vltava, kde jim vysvětlili jak práva a možnosti Čechů, tak i jejich. „Řekli jsme jim, že země Česká je krásná a mírumilovná, a že jsou tady, aby tomu přispěli. Že zde nejsou na turistickém pobytu, že český národ má rád Ukrajince a považuje je sobě blízkým,“ vzpomíná.

V neděli 20. března pozval na čaj přibližně 200 lidí, kteří jsou nyní už registrovaní a někteří už zaměstnaní v českých firmách. „Děkuji také za podporu Dagmar Havlové, Ivaně, Charlottce a Nelince Gottové, které přijaly mé pozvání na čaj, a přijely podpořit svojí účastí naše milé Ukrajince. V pondělí 21. března uspořádala moje rodina za podpory města Mariánské Lázně dětský den. Všech 168 dětí dostalo dárky, nakoupili jsme také osobní dárky a nechali upéct dorty pro všech 25 dětí, které měly od 24. února narozeniny. Závěrem chci poděkovat vládě, všem českým institucím a všem českým občanům, kteří tak hodně a nezištně pomáhají Ukrajině a Ukrajinskému národu,“ uzavírá Leon Tsoukernik.