Zřejmě jen už do konce října bude lázeňský dům Trocnov, který patří městu Karlovy Vary, sloužit jako provizorní ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. Informovala o tom primátorka Andrea Pfeffer Ferklová s tím, že nájemníci o záměru vedení města byli informováni. Radnice se jim snaží pomoci najít ubytování, vzhledem k malé nabídce to ale není právě jednoduché.

"Na radě města jsme řešili finanční podmínky, protože jsme počítali s tím, že stát nám na ubytování uprchlíků bude přispívat jen do konce září. Místo toho bude příspěvky poskytovat i nadále. Měsíčně nás provoz Trocnova přijde přibližně na 200 tisíc korun, kompenzace od státu ale v podstatě tyto náklady pokryjí," upřesnila primátorka.

Podle ní se ukrajinští nájemníci o vilu v ulici Krále Jiřího pěkně starají a vzali si za své i péči o zahradu kolem Trocnova.

Bývalý lázeňský dům provozoval nájemce, který dostal vloni výpověď. Vedení radnice chtělo objekt následně prodat. Tedy nejdříve vlastně tvrdilo, že ho prodávat vůbec nebude, že ho bude spravovat samo, pak ale otočilo. Po sérii kritiky a poté, co zájemce nenabídl Karlovým Varům na začátku letošního roku adekvátní částku za vilu v atraktivní části města, nakonec z prodeje sešlo. A pak přišla válka na Ukrajině, a radní se rozhodli, že Trocnov poskytnou Krajskému asistenčnímu centru pro pomoc Ukrajině.

"Co bude s Trocnovem? Jaké plány s tím město má? To rozhodne až nové vedení města," reagovala Pfeffer Ferklová na dotaz, zda vedení radnice i nadále uvažuje o jeho prodeji.

Aktuálně v něm žije asi 55 uprchlíků. Celkový počet těch, kteří ve vile našli provizorní ubytování, je ale mnohem vyšší, protože obsazení Trocnova se obměňovalo podle toho, když některý z nájemníků našel bydlení. Většina uprchlíků žije u soukromých provozovatelů. Momentálně jich na území Karlových Varů zůstává kolem tří tisíc.

Podle náměstka primátorky Josefa Kopfsteina (Karlovaráci) nakonec Ukrajinci neměli problém najít místo ve školách či školkách. "S řediteli jsme jednali o přerozdělení ukrajinských dětí ze škol, kde byl přetlak. S příchodem nového školního roku jsme řešili jiné komplikace ,mnoho ukrajinských rodičů totiž nechce dávat děti do škol, protože prý mají ukrajinskou distanční výuku. To ale není záležitost, která by spadala do naší gesce, to se řeší na úrovni inspekce," dodal náměstek primátorky.