Na padnutí, hrozně nebo chtěl bych do ledničky. Takové byly reakce lidí na otázku: Jak se cítíte?

I do Karlovarska přišla tropická vedra. Ulice se vyprázdnily, každý, kdo může, raději ani ven nechodí. Na karlovarské pěší zóně fungují fontánky, které přijdou vhod hlavně malým dětem, které se tu tradičně rády osvěží. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Středa 26. června se zapsala do historických tabulek. Důvodem bylo tropické počasí a velmi vysoké teploty. Už v půl desáté dopoledne ukazoval teploměr meteorologické stanice před karlovarským magistrátem něco málo přes 30 stupňů. Kdo nemusel být včera venku, tak se měl nejlépe. Zaměstnanci obchodních center obsluhující chladicí pulty si mohli mnout ruce. „Tady je příjemně,“ usmívala se Gabriela Kovaříková, která doplňovala do regálu jogurty. „Jakmile ale jdu ven třeba odnést prázdné kartony, tak dostanu takovou facku. Venku je vážně hrozně, až k zalknutí,“ uvedla. Ne ale každý si práci pod střechou pochvaloval. Například Zuzana Míková, které za pár dní jako školní kuchařce začínají prázdniny, podle svých slov doslova trpěla. „Nemáme možnost se někam jít ochladit. V kuchyni máme teploměr a ten nám ukazoval přes osmapadesát stupňů. Hrozné. Jakmile skončím v práci, tak se půjdu zchladit do bazénu,“ popsala, kde bude trávit volný čas po práci.