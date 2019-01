Karlovy Vary - V Karlových Varech se nedávno otevřela strašidelná úniková místnost Sářina zbloudilá duše. A redaktoři našeho Deníku si ji prošli jako zkušební skupina, která neměla tušení, do čeho vlastně jde.

Nakonec jsme se dostali ven. | Foto: Michala Donátová

Při příchodu na místo činu jsme byli samý úsměv a legrace. S mlhavou představou o tom, co nás v útrobách starého domu čeká a co nám hrozí, jsme se vydali vstříc dobrodružství. Zabouchly se za námi dveře a my rázem skončili v obyčejném obýváku, který se zdál být docela normální, když vtom to začalo. Hlasy, hádanky a pocit naprosté tuposti. Temno, které vám napovídá, že vy budete ta skupina, která se nedostane ani za první hádanku. Naštěstí jsme se jako skupinka čtyř odvážlivců rozkoukali, rozdělili se a začali řešit první zdánlivě neřešitelné úkoly. A najednou to šlo, jeden nápad střídal další, co na tom, že některé byly nepoužitelné. Paradoxně jsme se báli jen toho, že pohoříme. Duch Sáry nás děsil, ale my měli plné ruce práce s řešením úkolů a tajenek, přesto nám připravila nejeden lekavý moment. Některé úkoly nám daly zabrat a my se potili jako v pekle. Občas uniklo nějaké to holčičí zařvání. Ale i tak se z našeho dobrodružství stala úžasná zábava, kdy jsme mezi lekáním propukali v huronský smích. Najednou pro nás čas ztratil smysl a my chtěli víc. Víc záhad, víc místností, když vtom jsme otevřeli další dveře. Dveře ven a se zklamáním, že už je konec, jsme šli domů, pozorujíce na sobě, že si pomalu pěstujeme závislost na řešení záhad.

