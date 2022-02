"Zeptali se nás, zda bychom nechtěli otevřít Cube Store. V Německu je to nejvyšší level prodeje Cube a v Česku nic takového není. Byli jsme úspěšní prodejci a zároveň to pro nás byla výzva. Měli jsme chuť do toho jít a v úterý 22. února jsme otevřeli," říká manželka majitele Tereza Gašková.