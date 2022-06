Nečekaně dobrý konec má příběh pětičlenné ukrajinské rodiny, která v polovině května utekla do Karlovarského kraje před ostřelováním z Chersonské oblasti na Ukrajině. Jak Deník informoval, rodině odmítly úřady poskytnout pomoc a udělit jí dočasnou ochranu. Místo toho dostala pokutu a navíc i příkaz k opuštění České republiky. Uprchlíkům pomohli lidé z organizace Člověk v tísni z karlovarské pobočky, kteří s nimi opakovaně obcházeli úřady a kontaktovali i Deník. I díky medializaci příběhu může rodina v klidu v České republice zůstat. Důvodem k obstrukcím byl fakt, že Ukrajinci při transportu použili hraniční přechod v Polsku, kde nedostali potvrzení o překročení hranic. Do Polska se musela rodina vrátit vlakem, protože se jí mezitím rozbilo auto, a navíc děti i onemocněly. A i přesto, že se do Karlových Varů vrátili s potvrzením, pomoci se stejně nedočkali. Stále jim běžel příkaz k opuštění země.

Kvůli tomu, že jim azyl úřady nepřidělily, neměla rodina nárok na ubytování ani humanitární pomoc. "Díky kamarádům se jich ujala evangelistická církev, která jim poskytla ubytování v Karlových Varech. Museli jsme jim zajistit i potravinovou pomoc, protože zůstali naprosto bez všeho - neměli peníze, nebyli pojištění, byli v opravdu těžké životní situaci a velké nejistotě, kdy nevěděli, co bude dál," popisoval ředitel karlovarské pobočky Člověka v tísni Jan Němeček.

Je velmi rád, že vše dobře dopadlo. "Rodině pomohlo nejen to, že se případ zveřejnil, ale zafungovala i děvčata z Help linky Člověka v tísni," komentovala Alla Bilyak z karlovarské pobočky organizace, která byla s uprchlíky v přímém kontaktu.

Případ této rodiny nebyl totiž ojedinělý, a proto Člověk v tísni žádal ministerstvo vnitra o sjednocený přístup. "Aby osobám prchajícím z Ukrajiny nebyly vydávány výjezdní příkazy a aby bylo obzvlášť zamezeno vydání výjezdních příkazů z důvodů, že cizinci pobývají na území bez platného cestovního dokladu. Taktéž žádáme, aby nebyly vydávány blokové pokuty, a to především za nepředložení cestovních dokladů a dokladů o cestovním zdravotním pojištění,“ psal ve svém podnětu Člověk v tísni k sjednocení postupu správních orgánů, který odeslal na ministerstvo vnitra.

"Nevěřili jsme, že to úřady tak rychle vyřídí, předpokládali jsme, že to může trvat i dva týdny. Rodina má nyní díky udělení dočasné ochrany najednou nárok na všechno, co jim náleží, tedy i na ubytování a dávky. Peníze ale striktně odmítla. Místo toho oba rodiče začali ihned pracovat v jedné chebské továrně, práci jim pomohla zařídit jejich příbuzná z Františkových Lázní. V Chebu jim také bylo přiděleno ubytování," pokračovala Bilyak.

Rodina má tři děti, nejstaršímu chlapci je 17 let. I on dostal pokutu za pobyt na území bez platného cestovního dokladu a nepředložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění. "Rodiče chtějí, aby také on finančně rodině pomohl formou nějaké brigády. V práci se budou muset střídat, aby obstarali dvě mladší děti, nejmenšímu jsou teprve tři roky," dodává pracovnice nevládní organizace s tím, že rodina jim byla nesmírně vděčná za pomoc, kterou jim v nelehké životní situaci poskytli.