Podatelna zůstává v provozu. Dotazy je možné směrovat na e-mail: info@kr-karlovarsky.cz. V případě neodkladných záležitostí jsou pro telefonní či e-mailový kontakt k dispozici údaje na vedení a zaměstnance Karlovarského kraje, a to v seznamu kontaktů zveřejněném na internetových stránkách kraje.

Podatelna Magistrátu města Karlovy Vary bude otevřena 18. a 23. března od 8 do 10 a 15 do 16 hodin. Obecní úřad v Nebanicích stanovil úřední hodiny na pondělí a středu od 9 do 11 a od 16 do 17 hodin. „Žádáme obyvatele o nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kde je to možné,“ řekla starostka Jitka Pagáčová.V Mariánských Lázních úřední hodiny omezili také. Informace jsou na webových stránkách měst a obcí.