Do kuriózní a velmi nepříjemné situace se dostali obyvatelé obce Hory, jejichž většina je proti výstavbě průmyslových hal. Hrozba, že tam budou zanedlouho stát, je přitom reálná. V rámci procesního řízení má dojít i na veřejné projednání důležitého dokumentu EIA. To bylo obci nařízeno na toto pondělí kvůli pandemii on-line formou přes program Teams. Veřejné jednání je přitom velmi podstatnou a závaznou složkou celého procesu.

Z takového postupu jsou místní i zástupci obce, kteří s výstavbou také nesouhlasí, značně rozladěni. „Informace, že se koná veřejné projednávání formou on-line nám přišlo od odboru životního prostředí krajského úřadu toto pondělí. Ano, ze zákona je sedmidenní lhůta v pořádku, ale kdybychom měli více času, mohli jsme se na to lépe připravit,“ hájí zájmy obyvatel starostka Hor Lucie Hostašová.

Upozorňuje, že připojení k internetové síti není v obci dostačující, ne každý, obzvláště senioři, pak internet mají. „Výstavba průmyslových hal se nejvíce týká tří domů, které jsou v těsné blízkosti, a právě tam žijí lidé, kteří internet nemají. Mám pochyby, zda to zákon vůbec dovoluje. Není přece žádná zákonná povinnost být připojen k síti,“ zlobí se starostka Hostašová.

Rozladěnost a bezmocnost dohnala místní k okamžité reakci. Během několika málo hodin sepsali petici, kterou podepsalo přes stovku lidí z celkových 297 obyvatel. V referendu, které se konalo 23. července loňského roku, přišlo hlasovat z celkových 244 voličů 132, tedy více než 54 procent. Z platných hlasů stavbu podpořilo pouze šest lidí, 125 bylo proti. Referendum není ovšem pro řízení závazné.

Karlovarský hejtman Petr Kulhánek vysvětluje, že o veřejném projednání on-line formou rozhodlo ministerstvo životního prostředí. „Veřejné projednávání bylo už jednou odloženo kvůli pandemii. Přišel pokyn, že se má udělat nyní formou on-line. My jako kraj nemáme příliš velký manévrovací prostor v této záležitosti,“ konstatuje Kulhánek. Na dotaz, co si myslí o on-line formě a zda je v takovém případě vhodná, odpovídá: „Za poslední měsíce jsem si zvykl na jednání touto formou. Z osmdesáti procent případů mám právě taková jednání. Nepřísluší mi komentovat instrukce ministerstva životního prostředí.“

Je si ale vědom, že výstavba průmyslových hal má dalekosáhlejší dopad na region. „Záměr investora musí být kompatibilní s rozvojem i zástavbou v této lokalitě,“ upozorňuje Kulhánek.

Investor koupil pozemky o rozloze 74 tisíc metrů čtverečních asi před dvaceti lety s tím, že tam postaví centrum služeb a obchodu. Mělo se jednat o obdobu plzeňské Olympie s obchody, multikinem a službami. Z původního plánu zůstal jen název. Majitel tam chce postavit dvě haly, které mají prý sloužit jako zázemí pro internetový obchod. Lidé se ovšem obávají, že by haly mohl využívat i jako výrobní, například jako lakovny.

„Výstavba hal není jen problém obce, ale širokého okolí, tedy i kraje. Nákladní auta, která by tam měla následně jezdit, budou využívat napojení u Jenišova, u Globusu i průtah. Tato místa zažívají už nyní ranní špičky,“ poznamenává starostka.

Hory jsou přitom místem, kam se lidé v poslední době stěhují ve velkém, nových domů přibývá, v blízké době by tam mělo přibýt až 156 rodinných domů. Obec plánuje rozvoj – výstavbu místního obchodního centra včetně mateřské školy. „Ti lidé se sem stěhují, protože chtěli klid. Za velké peníze si pořídili své domy, ceny nemovitostí ale kvůli halám začaly klesat,“ konstatuje starostka Hostašová. „Kdybychom se o jednání dověděli dříve, mohli jsme se na to nějak připravit a udělat na úřadě za dodržení všech opatření třeba nějaké promítání. Jsem opravdu zvědavá, jak to dopadne,“ uzavírá.