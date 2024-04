Ocenění za úřednický čin roku převzala ve středu 17. dubna v pražském Klementinu Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Soutěž, do níž bylo nominováno 130 mimořádných počinů, vyhlásilo ministerstvo vnitra.

Uprostřed Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. | Foto: Krajský úřad Karlovarského kraje

Úřednickým činem roku 2023 byly vyhodnoceny Císařské lázně a toto ocenění převzala v pražské Zrcadlového kapli v Klementinu Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Právě ona měla se svým týmem projekt Realizace Císařských lázní v Karlových Varech na starosti. "Nejedná se o úspěch jednotlivce, naopak se jedná o ocenění za práci širokého týmu lidí, kterým patří obrovské poděkování," uvedla Květa Hryszová.

První ročník projektu Úřednický čin roku 2023 vyhlásilo Ministerstvo vnitra České republiky. A právě tato revitalizace, jenž v červnu minulého roku opět otevřela návštěvníkům brány, zaujala také porotu. Do prvního ročníku projektu bylo nominováno celkem 130 mimořádných počinů v šesti kategoriích a do finále jich postoupilo dvacet. Projekt Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary byl oceněn v rámci kategorie Skvělá spolupráce, a to právě za mimořádnou spolupráci mezi celou řadou institucí a profesí, které se na přípravě a průběhu revitalizace podílely.

„Císařské lázně jsou národní kulturní památkou a perlou Karlových Varů i celého kraje. O jejich jedinečnosti svědčí velký zájem veřejnosti o prohlídky a akce, které se v prostorách Císařských lázní konají. Za touto nádherou je však třeba vidět obrovské množství práce, které koordinoval a řídil náš odbor řízení projektů," uvedl hejtman Petr Kulhánek (KOA, STAN). Podle něho se jednalo se o velice náročnou rekonstrukci, která vyžadovala specifické, precizní a odborné práce. "Jsem velmi pyšný, že se nám společnými silami podařilo vdechnout Císařským lázním život. Ocenění paní Květy Hryszové je zcela oprávněné a já jí i všem členům týmu ještě jednou gratuluji,“ doplnil hejtman.

Úřednický čin roku oceňuje výjimečné skutky lidí, kteří pracují pro český stát a samosprávy. Sbírá úspěšné příklady projektů, jež zlepšily práci úřadů či přímo kvalitu života v Česku. Oceňuje ty, kteří dokáží i navzdory překážkám a nesnázím prosadit ve veřejném sektoru nové myšlenky, týmovou spolupráci a lepší veřejné služby pro všechny.

„Musím zcela otevřeně přiznat, že nebylo vůbec jednoduché vybrat a nominovat jen některé z projektů, které mají jednotlivé odbory krajského úřadu na starosti. Nicméně revitalizace Císařských lázní byla svým rozměrem skutečně obrovským projektem, kterým jsme na úřadě žili několik let a velmi se těšili na finální podobu, která nám při slavnostním otevření vyrazila dech. Jsem vděčná za to, že ministerstvo vnitra tímto způsobem upozorňuje na skvělé činy lidí pracujících pro stát a samosprávy. K vybraným projektům a aktivitám tak přiřazuje konkrétní osoby, které po většinu času stojí za velkými skutky zcela anonymně. Gratuluji oceněné kolegyni Květě Hryszové a jejímu týmu, Císařské lázně se i díky jejich práci a nasazení po mnoha letech vrátily na výsluní, kam rozhodně patří,“ doplnila Martina Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje.

V porotě zasedli nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč, vedoucí oddělené sociálních inovací na ministerstvu práce a sociálních věcí Markéta Pěchoučková, ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje Jan Louška, spoluzakladatelka Česko.Digital a platformy Byro Eva Pavlíková, kosmický inženýr a popularizátor vědy Jan Lukačevič, pedagog a výzkumník katedry veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Petr Witz, náměstek ministra vnitra Lukáš Hendrych, podnikatel, investor a technologický nadšenec, zakladatel společnosti Etnetera Martin Holečko a ředitel sekce pro veřejnou správu ministerstva vnitra Jiří Koubek.

Rekonstrukce Císařských lázní v Karlových Varech začala 14. prosince 2019. Původní rozpočet byl 828 milionů, konečný účet se ale vyšplhal na 1,4 miliardy, což vyvolalo kritiku opozičních krajských zastupitelů. „Zdědili jsme projekt, který počítal jen s prostou rekonstrukcí objektu. Chtěli jsme mu ovšem vdechnout život i do budoucna,“ vysvětlil navýšení nákladů na opravu hejtman Petr Kulhánek.