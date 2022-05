Nejčastější příčinou nehody na klopené silnici plné zatáček je nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Pojišťovny tam za poslední dva roky vyplatily přes 14,5 milionu na pojistném plnění.

Loňské tragické léto nakonec přimělo dopravní policisty, experty i silničáře, aby došlo na úseku U Střelnice k technickým změnám. Položil se tam tak speciální mikrokoberec, silnice je opatřená výstražnými značkami, za mokra se snížila rychlost na 70 kilometrů v hodině a také tam byl umístěn radar. To vše vedlo ke zklidnění situace. „Od podzimu je to mnohem lepší. Může za to nejen zdrsněný mikrokoberec, ale pomohla osvěta a právě i informace, že je tam rychlost měřená, i když tomu tak ve skutečnosti nebylo,“ komentoval situaci šéf Ředitelství silnic a dálnice Lukáš Hnízdil. Radar byl totiž na komunikaci umístěn už od podzimu, měřit ale začal až letos v dubnu, o čemž veřejnost nevěděla.

„Je logické, že pokud lidé vědí o úseku, kde se měří, tak tam jezdí pomaleji. Sám osobně vnímám, že za ty poslední měsíce se tady situace výrazně zlepšila,“ doplnil krajský koordinátor BESIPu Lukáš Hutta, podle něhož je měřící zařízení jedna z nejlepších metod, jak snížit nehodovost na komunikaci.

