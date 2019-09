Karlovy Vary – Po měsících dohad, zda Dvorský most u karlovarské Varyády bude opraven nebo zbourán, už má vedení karlovarského magistrátu jasno.

DVORSKÝ MOST je v havarijním stavu a do dvou let bude odstraněn. Město si tak od dopravních komplikací kvůli uzavřeným mostům neoddychne. Foto: Deník/Jana Kopecká | Foto: Deník / Jana Kopecká

Most nakonec čeká stejný osud jako ten v Doubí a půjde ke dnu. Stát se tak má nejpozději do dvou let. Potvrdil to náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).