Uzavírky a omezení v dopravě v Karlových Varech a okolí k 21. 5. 2021

Místní komunikace

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.8.2019 doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště na p.p.č. 764 mezi ulicí Mariánskolázeňská a Škroupova. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu schodiště.

Od 10.3.2020 do 31.7.2021 budou úplně uzavřeny části chodníků – stezek ve Skalníkových sadech o délce cca 170 m. Důvodem je zřízení staveniště při provádění sanace skalní stěny, skalního masivu a podskalního prostoru při akci „Mlýnská kolonáda – dílčí oprava“.

Od 15.3.2021 do 20.12.2021 bude úplně uzavřena část ulice Kpt. Jaroše v k. ú. Dvory, Dvorský most (označení M 10) a část cyklostezky č. 6 vedoucí pod Dvorským mostem. Důvodem uzavírky je demolice stávajícího a výstavba nového Dvorského mostu. Objízdná trasa je zajištěna dopravním opatřením.

Trasa 1 : Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – zastávka Karlovy Vary, KV Arena – Plzeňská – Studentská – Doubský most – Závodní – Doubský most – v opačném směru po stejné trase

: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – zastávka Karlovy Vary, KV Arena – Plzeňská – Studentská – Doubský most – Závodní – Doubský most – v opačném směru po stejné trase Trasa 2 : Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – Plynárenská – Tuhnický most – Sokolovská – Chebská – Kpt. Jaroše – OC Varyáda – Kpt. Jaroše – Chebská – v opačném směru po stejné trase.

: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – Plynárenská – Tuhnický most – Sokolovská – Chebská – Kpt. Jaroše – OC Varyáda – Kpt. Jaroše – Chebská – v opačném směru po stejné trase. Bezbariérová trasa pro pěší mezi oběma břehy řeky Ohře bude zajištěna technologickou lávkou, která bude pro potřebu pěších upravena a na obou březích doplněna chodníkovou plochou navazující na stávající chodníky.

Od 15.4.2021 do 30.6.2021 je uzavřena stezka pro pěší v části od bazénu LH Thermal směrem k I. P. Pavlova z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci bazénu.

Od 3.5.2021 do 31.7.2021 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Šeříková - p.p.č. 199/5 k. ú. Bohatice bude zde prováděna rekonstrukce ulice Šeříková v úseku od křižovatky s ulicí Merklínská ke křižovatce s ulicí Na Výfuku.

Od 3.5.2021 do 30.11.2021 bude úplně uzavřen Most u Letního kina (most vedoucí na parkoviště KOME). Budou zde prováděny stavební práce na demolici a nové stavbě mostu. Za znepřístupněné parkoviště „KOME“ bude po dobu uzavření mostu zřízeno provizorní parkoviště pro autobusovou dopravu v k.ú. Drahovice, ulice Polská na p.p.č. 732/1.

Od 3.5.2021 do 30.11.2021 bude částečná uzavírka ulice Slovenská, úsek před mostem u Letního kina. Provoz zajištěn dopravním opatřením.

Od 10.5.2021 do 23.5.2021 bude úplně uzavřen Chebský most. Budou zde prováděny opravy havarijního stavu dilatačních závěrů a částečná oprava povrchu mostu. Autobusová doprava je vedena přes Ostrovský most, zastávky z ulice Sokolovská jsou provizorně přemístěny do ulice Nákladní. Pohyb chodců přes Chebský most je po celou dobu zajištěn v chodníkové části.

Od 17.5.2021 do 17.7.2021 bude úplně uzavřen úsek slepé ulice Truhlářská p.p.č. 492/20 – příjezdová komunikace k MŠ a část p.p.č. 492/21. Bude zde prováděna rekonstrukce místní komunikace. Pohyb chodců a přístup do MŠ a RD č.p. 524 zajištěn zhotovitelem.

Silnice II. a III. třídy

Od 31.7.2020 do 31.7.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 1.4.2021 do 31.8.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/205, v obci Pšov z důvodu provádění stavebních prací. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/205 a III/20514 směr Novosedly dále na křižovatku silnic III/20514 a silnice III/1934 směr obec Pšov na křižovatku silnice III/1934 a III/20519 směr Kobylé na křižovatku silnic III/20519 a II/205 směr Kolešov a zpět.

Od 19.4.2021 do 12.5.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/207 v obci Štědrá – Lažany – Brložec z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Modernizace silnice II/207 Brložec - Lažany - přeložka serpentin“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/207 a II/198 směr Toužim – Kojšovice – Kozlov – Teleč – Bochov na křižovatku silnic II/198 a I/6 na křižovatku silnic I/6 a II/205 směr Veselov – Žlutice na křižovatku silnic II/205 a II/193 dále na křižovatku silnic II/193 a II/207 směr Štědrá a zpět. Průjezd vozidlům IZS v zásahu a linkovým autobusům bude průjezd umožněn po provizorní trase stavby.

Od 1.4.2021 do 16.7.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/207, na p.p.č. 764/2 a 736/1 v k.ú. Štědrá, v obci Štědrá z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Štědrá – kanalizace ČOV“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.3.2021 do 31.7.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/22129 úsek Podlesí – Otovice. Název stavby: „III/22129 Modernizace silnice Podlesí - Otovice“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy pro vozidla do 3,5t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22129 a III/22132 směr Sadov na křižovatku silnic III/22132 a III/22129 dále směr Otovice na křižovatku silnic III/22129 a III/22134 ulicí K Panelárně dále na křižovatku silnic III/22134 a III/22129 a zpět.

Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy pro vozidla nad 3,5t a stanovuje se její trasa: po silnici III/22129 na kruhovou křižovatku silnic III/22129 a II/221 směr Ostrov, na křižovatku silnic II/221 a I/13, dále po silnici I/13 směr Karlovy Vary, na křižovatku (sjezd) silnic I/13 a III/22129 dále po silnici III/22129 směr Sadov – Lesov a zpět.

Od 1.4.2021 do 31.10.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2209 v obci Nové Hamry z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „KV, III/2209, Nové Hamry - výstavba splaškové kanalizace“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 13.5.2021 do 6.6.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/198 staničení 13,610 – 13,660 v obci Toužim z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Toužim - výstavba komunikace a IS na p.p.č. 1459/30“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 3.5.2021 do 30.6.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnice III/22132 staničení km 1,150– 1,847 v obci Sadov – Podlesí z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Sadov - Podlesí, prodloužení splaškové kanalizace“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 24.5.2021 do 28.5.2021 od 7:00 hod. do 16:00 hod. bude úplná uzavírka provozu na silnici III/2205, v obci Smolné Pece, z důvodu provádění stavebních prací: „Nahodilá těžba napadeného a ohroženého dřeva, která vzniká v lesích v důsledku působení hmyzích škůdců“. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích I. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/2205 a 20910 po silnici III/20910 směr Božíčany na křižovatku silnic III/20910 a II/209 směr Nová Role na křižovatku silnic II/209 a II/220 dále směr Nejdek, na křižovatku silnic II/220 a III/2205 a zpět.

Od 13.5.2021 do 6.6.2021, bude částečná uzavírka provozu na silnici II/198 staničení 13,610 – 13,660 v obci Toužim, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Toužim - výstavba komunikace a IS na p.p.č. 1459/30“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 7.8.2021 od 14:00hod. do 7.8.2021 do 16:00hod. proběhne částečná uzavírka místní komunikace v obci Karlovy Vary, ulice Třeboňská, na trase od výjezdu z volnočasového areálu Rolava, po ulici Třeboňská k odbočce na cyklostezku směr Stará Role, z důvodu pořádání sportovní akce. Název akce „Triatlonový závod KIWI – XTERRA 2021“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 17.5.2021 do 30.6.2021, proběhne částečná uzavírka provozu na silnici III/22124, v obci Sadov – Stráň, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Oprava havarijního stavu kanalizace v obci Sadov, část Stráň - propadlá komunikace“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.