Řada uzavírek a omezení v dopravě panuje v současnosti v Karlových Varech. Některé z nich potrvají i během 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Informoval o tom mluvčí magistrátu Jan Kopál. Podívejte se, kam se nesmí nebo se nebude smět.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude se tam dělat kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 27.6.2022 do 16.6.2023 bude úplně uzavřena ulice Vyšehradská. Budou zde prováděny stavební práce za účelem výměny vodovodu a kanalizace, vč. přípojek pro objekty podél ul. Vyšehradská.

Od 1.4.2023 do 30.6.2023 bude úplně uzavřen Ostrovský most a část ulice Nákladní (úsek od křižovatky ulice Koptova a U Solivárny). Uzavírka je nařízena z důvodu rekonstrukce mostu. Bezpečný pohyb chodců přes most bude zajištěn po jedné straně mostu.

Od 14.4.2023 do 30.6.2024 v časech pracovní směny pondělí až pátek od 7:30 – 16:00 hod (mimo státních a ostatních svátků) je povolena postupná uzavírka po dílčích pracovních úsecích v délce cca 30 m v chatové oblasti k. ú. Tašovice: část ulice Slovanská u č.p. 66, ulice V Chatách k chatě č.e. 75, 76. Budou zde prováděny výkopové práce pro umístěné nové kanalizace a vodovodu vč. přípojek. Objízdné trasy nejsou stanoveny.

Od 2.5.2023 do 3.8.2023 bude úplně uzavřena stezka pro chodce spojující ulice Táborská s ulicí F. X. Šaldy, Bude zde prováděna rekonstrukce stezky pro chodce.

Od 23.5.2023 do 31.7.2023 bude úplně uzavřena křižovatka ulic Česká, U Brodu a Hradištní – důvodem uzavírky je provádění rekonstrukce a rozšíření křižovatky. Průjezd IZS a BUS zajištěn. Průjezd zajištěn dopravním opatření po přilehlých místních komunikacích, objízdná trasa není nařízena.

Od 29.5.2023 do 30.6.2023 bude částečně omezen provoz v ulici Západní (k. ú. Tuhnice před železničním přejezdem) z důvodu prováděné rekonstrukce vodovodního řadu. V daném pracovním místě bude provoz zajištěn přechodným dopravním značením.