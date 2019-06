Karlovy Vary – Letecký most opět spojil uzbeckou metropoli Taškent a Karlovy Vary. Společnost Uzbekistan Airways počítá s devíti charterovými lety.

První letadlo dosedlo na karlovarské mezinárodní letiště už uplynulou neděli a bude přistávat v intervalech 14 dnů. „Je vidět, že lety do našeho regionu a především do světoznámých lázní jsou stále u návštěvníků z Uzbekistánu oblíbené. Letecká společnost, která bude lety provozovat, počítá s obsazeností letadel v počtu do 120 cestujících, tedy celkem asi 1500 přepravených lidí,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Naposledy se hosté mohli dopravit do krajského města letecky přímo z Uzbekistánu v roce 2017. Spojení z Taškentu do Karlových Varů je nejdelší leteckou linkou provozovanou z karlovarského regionu. Letová vzdálenost činí přibližně 4300 kilometrů a let trvá zhruba 5,5 hodiny. „Tyto charterové lety, které jsou objednány cestovními kancelářemi z Uzbekistánu, jsou pro letiště výhodné nejen z pohledu navýšení objemu odbavených cestujících, ale i kvůli finančním výnosům. Mimořádné navýšení výnosů očekáváme na úrovni přes 0,7 milionu korun. Limitem pro větší obsazenost letadla, a tím i vyšší výnosy pro letiště je bohužel současná délka dráhy, která u dlouhých letů snižuje maximální povolenou vzletovou váhu typu A320, a tím i kapacitu pro cestující o jednu třetinu,“ vysvětlil Jiří Pos, jednatel Letiště Karlovy Vary.