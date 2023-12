S velmi originálním nápadem na oslavy adventu přišli letos obyvatelé Kyselky. Každý den počínaje 1. prosincem se totiž rozsvítí jedno nové okno v jiném domě, světla v nich se nebudou zhasínat a na Štědrý den jich tak bude svítit celkem čtyřiadvacet.

Uzlinka z Pelíšků zahájila v Kyselce unikátní advent. Rozsvítí se zde 24 oken | Video: Kopecká Jana

„Velkým finálem pak bude společné zdobení vánočního stromku v parku před historickým kinem v Kyselce, a to právě na Štědrý den. Na některých místech, kde se budou rozsvěcovat okna, si totiž děti budou moci vyrobit vánoční ozdoby. Ty pak přinesou k obecnímu vánočnímu stromu,“ informoval Tomáš Štěrba, jehož žena Michaela je autorkou této výjimečné akce.

Tomáš Štěrba žil v Kyselce dlouhé roky, pak se načas odstěhoval, až ho životní osud nakonec s rodinou přitáhl zpět do rodné obce. „Myslím si, že je to dobrý nápad jak spojit místní lidi,“ uvedl spoluiniciátor kyselského adventního kalendáře, v jehož domě se rozsvítilo druhé okno, tedy v sobotu 2. prosince. „U nás bude také umístěna andělská pošta. Zároveň u našeho domu budou až do konce hry k dispozici mapy, na nichž jsou zobrazena všechna místa, která se jí zúčastní,“ dodal.

„Součástí mapy jsou andělská křídla, na které můžete napsat svá přání. Nepodepisujte se pod ně. Ty pak přineste k číslu dvě a vhoďte do andělské pošty. Doručená přáníčka pak vyvěsíme na našem dřevěném mostě v Radošově,“ hlásil starosta Aleš Labík při rozsvícení prvního okna v pátek 1. prosince v kostele v sousedním Radošově, který pod Kyselku spadá. Této slavnostní chvíle se účastnila jako host herečka Silvie Koblížková, kterou proslavila postava Uzlinky z populárního českého filmu Pelíšky. Do Radošova dorazila i se svým manželem, oblíbeným hercem Jiřím Maryškou. Herečka se zhostila slavnostního okamžiku a společně se starostou zahájila adventní hru, když rozezvonili historický zvon ve věže kostele svatého Václava. Ten je velmi unikátní, pochází z roku 1593 a patří k nejstarším zvonům v republice.

Do hry se zapojila nejen obec se svými domy, jako je radnice, kino, škola a také zmíněný kostel, který je v jejím vlastnictví, ale také mnoho rodin.

Po zahájení adventního kalendáře se účastníci hry přesunuli do historického kina v Kyselce, kde se promítaly symbolické Pelíšky, které už neodmyslitelně patří k českým filmovým Vánocům.