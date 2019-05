Ukazují to silniční kontroly v Karlovarském kraji, kdy se policisté setkávají s tím, že řidiči u dětí špatně nebo vůbec nepoužívají bezpečnostní pásy nebo používají špatné autosedačky. „Následky v takových případech přitom mohou být tragické,“ říká policejní mluvčí Soňa Podlahová.

Jeden z posledních případů v kraji mluví za vše. Policisté při silniční kontrole zastavili řidiče, který vezl několikaměsíční dítě v autosedačce, která byla pouze položená na zadním sedadle auta. „Nebyla nijak připevněna. „Dítě nemělo ani řádně připnuty popruhy od dětské autosedačky. Řidiči policisté řádně vysvětlili, že toto jednání je velmi nebezpečné a může mít při dopravní nehodě opravdu fatální následky,“ poukázala mluvčí.

Známé jsou i případy, kdy rodiče převáží dítě na klíně. I to je podle odborníků velké riziko. „Nedopusťte, aby dítě sedělo dospělé osobě na klíně. Při případné dopravní nehodě jsou následky dětských úrazů velmi kruté. Pokud je připoutaná dospělá osoba a dítě nepřipoutáno, dítě nikdy neudrží. V případě nárazu jsou síly a přetížení obrovské! Také při připoutání dospělé osoby a dítěte jedním pásem jsou v případě nehody následky vždy fatální,“ poukázal Tomáš Neřold z Besipu.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích hovoří o tom, že řidič je povinen přepravovat v autosedačce děti, které nepřesáhly váhu 36 kilogramů a výšku 150 centimetrů. Sedačka musí být umístěna ve vozidle tak, aby rodiče zabránili během přepravy nebo během případné kolizní situace poranění svého dítěte. Základním parametrem pro výběr vhodné dětské sedačky je váha dítěte. Podle toho jsou děleny do skupin O až III. „Ideální je kupovat sedačky postupně, podle růstu dítěte. To se ovšem prodraží, proto řada výrobců nabízí variantu takzvaných ´rostoucích autosedaček´, které pokryjí více váhových skupin,“ řekl Deníku prodejce autosedaček Petr Vrána.

A co na výsledky policejních kontrol říkají samotní rodiče? „Nedovedu si představit, že bych své děti nepřipoutala. Vždyť to trvá pouhých pár minut. Nechápu ty, kteří to podceňují. Vždyť i při malém ťukanci by se dítě mohlo zranit,“ řekla řidička a matka dvou dětí Hana Vimrová z Kraslic.