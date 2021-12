"Aktivně zde nakupuje mladší generace včetně studentů. Hodně si nás oblíbily hlavně maminky s dětmi. Chodí i ti dříve narození, hlavně pro mléčné produkty. Pamatují si jejich kvalitu z mládí. Ty nám dodává farma Bylina," říká Sebjánová. Její slova potvrzuje další zákazník. "Vezmu si mléko v láhvi a do třílitrové sklenice si naberu sušená jablka, křížaly. Mému synovi ty od vás moc chutnaly," uvádí.

Krámek nabízí i zeleninu v bedýnkách, a to podle tamní nabídky nebo své vlastní. Známé jsou i kvalitní mouky a těstoviny, které dovážejí od soukromého mlynáře v Německu.

"Odebíráme pšeničnou, špaldovou i žitnou mouku, dále ovesné a špaldové vločky, těstoviny z tvrdé pšenice i ze špaldové mouky, či dokonce špaldovou rýži. Dále máme cereálie čokomušle a pečené müsli se slunečnicemi a kokosem," vyjmenovává prodavačka.

Bezobalový obchod otvírali začátkem října letošního roku. Zpočátku bral zboží od několika dodavatelů, dali by se spočítat na prstech jedné ruky. Nyní jim kvalitní potraviny či drogerii dodává mnoho dalších. "Jsme rádi, že lidé začali brát i drogerii. Zpočátku chodili jen sondovat a dívat se. Nyní ji už kupují," říká Sebjánová.

U regálů si člověk připadá opravdu jako o několik let zpět. Velká kostka mýdla s jelenem mizí stejně rychle jako jedna z posledních zdejších novinek - kamenec.

"Tuhle šikovnou kostku používali už staří Egypťané před čtyřmi tisíci lety. A dost pravděpodobně i váš dědeček před o něco kratší dobou. I jim při holení občas ujela ruka, takže se vážně nemáte za co stydět. Když se to stane, stačí pokožku navlhčit a přiložit kamenec. Následuje pálivá dezinfekční chvilka a hned poté se rána zacelí. Funguje třeba jako přírodní antiperspirant. Sice nevoní, ale zcela spolehlivě neutralizuje pach potu a jeho produkci výrazně snižuje. Navazuje na sebe totiž částečky vody," připomíná zejména těm mladším účinky kamence Jan Sebján, který byl otcem myšlenky otevření tohoto krámku.

Bezobalový obchod v Sokolově u městské tržnice.Zdroj: Deník/Roman CichockiZároveň připomíná, že pokud bude mít někdo i přes zrušené vánoční trhy chuť na horký svařák s sebou a k tomu nějakou voňavou dobrotu, může do krámku zajít vždy v pátek. "V tento den totiž prodlužujeme otevírací dobu do 20 hodin a budeme mít speciální nabídku produktů. A koho se trhy jako prodávajícího nějak dotkly, a chtěl by své výrobky či produkty vhodné do bezobalového obchodu nabídnout, budeme se těšit na vaše oslovení," vzkazuje Sebján. Zároveň je přáním dobrovolníků, aby část z případného zisku podpořila projekty, které jsou blízké jejich srdci. "Chtěli bychom pravidelně podporovat několik málo charitativních projektů a tím naše podnikání ještě více polidštit," dodává Sebján.

V pracovní dny je obchod otevřen od 10 do 18 hodin, v pátek do 20 a v sobotu od 9 do 12 hodin. Bezobalové obchody jsou prodejny, které prodávají potraviny do znovupoužitelných obalů a vyhýbají se tak jednorázovým odpadům. Jejich koncept se snaží být v souladu se zásadami bezodpadového života, jehož filozofií je mimo jiné i předcházení vzniku odpadů a udržitelný způsob života šetrný k přírodě a životnímu prostředí. Jelikož je nulový odpad spíše ideou, je vizí prodejen spíše redukce a opětované používání či recyklace materiálů používaných k balení a uskladnění výrobků.

V bezobalových obchodech jsou potraviny uskladněny v nádobách velkého objemu. Z nich si zákazník nabírá požadované množství do vlastních nádob. Naplněné nádoby se nakonec zváží, přičemž je z váhy odečtena váha samotné nádoby.