Deník na návštěvěZdroj: DeníkNa dotazy odpovídá starosta Miroslav Egert.

Za kolik Bochov dům, kde vznikne stomatologické centrum, koupil a komu dříve patřil?

Jedná se o dům poblíž radnice, který kdysi původním majitelům sloužil k bydlení, ale poté, co zemřeli, zůstal neobydlený a několik let chátral. Městu se před třemi roky podařilo od dědiců tento objekt získat řádově za 1,5 milionu korun. Pak nastalo období plánování, jak smysluplně tento objekt využít. Při projednávání koupě domu zastupitelstvo uvažovalo o dvou variantách.

První byla přestavba na několik menších bytových jednotek, druhou variantou pak byla úprava pro nebytové prostory sloužící drobným podnikatelům zejména k provozování služeb či malých obchůdků. Nakonec bylo rozhodnuto, že nebytové prostory, kterých máme v Bochově málo, budou vhodnější i s ohledem na fakt, že tento dům stojí na náměstí a že jsou zde drobné provozovny žádoucí. Mezitím městu nabídl náš rodák, vystudovaný stomatolog, možnost zřídit v tomto domě stomatologické centrum. Zastupitelstvo následně rozhodlo, že v přízemí budou zřízeny tři nebytové prostory pro drobné podnikání a celé patro nad přízemím bude sloužit pro potřeby stomatologického centra.

Komu bude centrum sloužit?Mladý lékař už v současnosti v našem městě stomatologickou praxi provozuje, ale chce svoje služby zkvalitnit, zefektivnit a nabídnout pacientům i další služby v oblasti stomatologie na jednom místě, které teď nabízet nemůže, protože mu to nedovoluje malý prostor stávající ordinace. Dům nyní ještě město opravuje. Celková výše oprav je odhadována přibližně na 4 miliony korun. Věřím, že do konce letošního roku by mohlo být hotovo.

Po rekonstrukci bude moci být zahájen provoz centra, kde bude mít stomatolog k dispozici dvě křesla, čímž dojde k zefektivnění jeho práce. Bude tam provozovna dentální hygieny, uvažuje se i o pracovišti na úpravu zubních náhrad. Ordinace i čekárna budou klimatizované. V Bochově tak bude zajištěna stomatologická péče na vysoké úrovni, která bude sloužit nejen pacientům našeho města, ale i z okolí.

Velké investice plánujete i do komunikací. O které se jedná?

Ta největší nás letos teprve čeká. Budeme opravovat povrch průjezdné komunikace uprostřed našeho náměstí, která je již vskutku v žalostném stavu. Zároveň bude opraven prostor mezi obchodním domem a za ním stojícími panelovými domy. Na jaře se nám totiž podařilo opravit komunikaci ve východní části náměstí a ten prostředek města si opravu také zaslouží.

O žádné finanční prostředky na opravu komunikací z dotačních titulů nyní nežádáme a opravujeme pouze tolik, kolik dokážeme z rozpočtu našeho města zaplatit. Uvedené opravy jsou v hodnotě asi tří milionů korun.

Pro příští rok plánujeme opravu komunikace v západní části náměstí a dále pak opravu komunikace od náměstí k výjezdu z Bochova směrem na Karlovy Vary, tedy Karlovarskou ulici. Věřím, že se nám na to podaří vyčlenit v rozpočtu města potřebné finance.

Bojujete s černými skládkami. Kde se nacházejí a proč je to ve Vašem městě takový problém?Velkou skládku jsme letos likvidovali v obci Údrč. Drobné skládky se však neustále objevují a asi objevovat i budou, protože někteří naši spoluobčané se, bohužel, chovají, jako čuníci. Co naplat… Letos odhadujeme náklad na likvidaci černých skládek na částku ve výši 400 tisíc korun.

Pustili jste se také do rekonstrukce učeben školy. Co konkrétně se změnilo?

Modernizace budovy školy je už ve druhé etapě, obě vycházejí asi na 20 milionů, ta letošní na polovinu. Podařilo se nám na ni získat dotaci, ale akce musí být předfinancovaná. Aby si město na předfinancování nemuselo brát úvěr, poskytlo potřebnou částku ze svého rozpočtu.

V rámci modernizace základní školy rekonstruujeme odborné učebny, kuchyňky pro žáky, nově byly vybaveny školní dílny. Hlavně však bude na schodištích instalována pojízdná plošina, která umožňuje pohyb mezi jednotlivými patry naší školy i vozíčkářům. Celá budova tedy bude bezbariérová.