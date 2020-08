„Přístroje budou sloužit při vyšetřování pacientů s koronavirem, ale i těch, kteří mají další plicní infekce,“ uvedl mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.

„Karlovarská nemocnice čelila během pandemie největšímu náporu. Právě tady se soustředili ti nejtěžší pacienti, kteří vyžadovali intenzivní péči a vyšetření ve speciálním režimu,“ vysvětluje krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš, proč přístroje bude mít k dispozici karlovarská nemocnice.

Důležitý je především nově zakoupený mobilní rentgen. „Pro úspěšný boj s virem, který napadá plíce, je totiž nezbytné radiodiagnostické snímkování tohoto orgánu. Jenže to nelze provádět na stacionárních přístrojích, a to kvůli nežádoucí manipulaci s pacienty i riziku šíření infekce,“ upřesňuje mluvčí Podracký.

Karlovarská nemocnice už dříve měla dva mobilní rentgeny.

„Dosavadní mobilní zařízení ale využívali i necovidoví pacienti v rámci běžného provozu, a pokud by byl některý z nich vyblokován jen na řešení koronaviru, mohlo by to mít negativní vliv na chod ostatních oddělení,“ upozornil Bureš. Nyní bude jeden nový mobilní rentgen umístěn trvale na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a jeden ze starších pak trvale na infekčním oddělení, které je jediným oddělením svého druhu v regionu a slouží pro potřeby pacientů z celého kraje.

Nový bodypletismograf pak slouží ke stanovení totální plicní kapacity, ke zjištění odporu dýchacích cest, určení reziduálního objemu a pro vyhodnocení zánětu dýchacích cest u pacientů s respiračními problémy. „Kromě toho umí i měřit rychlost výměny plynů a pomáhá tak k diagnostice plicních onemocnění či monitoraci účinnosti léčby,“ dodává krajský radní. A jak doplňuje předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice Jitka Samáková, kvůli epidemii narostly zařízení náklady o více než 24 milionů korun. „I proto je pro nás každá podobná pomoc velmi důležitá,“ uzavírá Samáková. (jako)