Na Klínovci jsou na tom jsou o něco lépe. "Aktuálně jsou v provozu naše dvě páteřní sjezdovky modrá a červená, k nim dvě lanovky. Na těchto sjezdovkách leží zhruba 40 centimetrů sněhu. Včera jsme preventivně uzavřeli ostatní sjezdovky z toho důvodu, abychom na nich mohli pracovat i za denního světla, nastěhovali na ně zasněžovací techniku a rolbami sníh dále upravovali," potvrdila za Skiareál Klínovec Hana Hoffmannová.

BMW na Sokolovsku dokončí první část testovacího polygonu

Od úterního večera začalo přát vlekařům i počasí počasí a dešťové srážky se změnily ve sněhové.

"Teploty výrazně klesly a od brzkých ranních hodin zasněžujeme celý areál. Přírodního sněhu v tuto chvíli napadlo asi deset centimetrů a nadále sněží. Předpokládáme, že v pátek otevřeme další sjezdovky," informovala ve středu v poledne Hoffmannová.

Lepší zprávy přinášejí i meteorologové. "Vánoční obleva byla normální. Ale poslední dny loňského a první letošního roku přinesly velké dešťové přeháňky, které vrcholily v úterý. Za hodin spadlo 21,2 milimetrů srážek. Ve čtvrtek bude sníh padat sporadicky a obloha se naopak bude postupně vyjasňovat. Díky tomu spadnou teploty na minus 5 až minus 8 stupňů Celsia. O víkendu by mohlo napadnout tři až pět centimetrů sněhu a teploty na horách budou od minus dvou do minus 4 stupňů. To by mohlo vlekařům pomoci. Běžkaři si budou muset ještě chvíli počkat, ale i pro ně je dobrou zprávou, že lze očekávat zimní ráz počasí a ne to, co bylo v posledních dnech," řekl pozorovatel počasí Rudolf Kovařík ze Šindelové.