Ve smečce se nacházejí psi i feny různého věku, a teď už také štěňata. „Jedna fena byla březí a narodilo se jí deset štěňat, z nichž už bohužel pět zemřelo. Nemyslíme si ale, že to byl poslední případ a počítáme s tím, že další štěňata ještě budou následovat,“ popisuje vedoucí útulku Jaroslava Voltrová. Zatím se nepodařilo určit, kolik fen a psů v kolektivu je, ani je blíže veterinárně vyšetřit. „Nedají na sebe sáhnout. Nejsou agresivní, ale bojácní ano,“ popisuje vedoucí.

To jsme ještě nezažili. Dopadne to ale dobře, věří útulek

Útulek v Mariánských Lázních díky nečekaným hostům praská ve švech. Podle Voltrové se v něm běžně nachází kolem čtrnácti psů. „Bohužel nemáme ani dostatek kotců. Takže odebraní psi jsou ubytovaní po pěti. Což jim ale nevadí, protože jako smečka jsou na sebe zvyklí,“ říká. Čtyři psi najdou v dalších dnech útočiště v sokolovském útulku ve Vranově. Další zájemce útulek hledá. Stále oblíbenější dočasnou péči ale spíše vylučuje. „Očekáváme vysoké veterinární náklady, navíc povaha psů je teď problematická. Myslím, že dočasná péče u nich na místě není,“ míní Voltrová.

Podobný případ za dobu svého působení od roku 2013 nezažila. I díky podobným případům, které se vyskytují po celé republice ale Jaroslava Valtrová věří, že příběh bude mít dobrý konec. „Lidé jsou ochotní brát k sobě na dožití i čtrnáctileté psy. Věřím, že ani u psů s tak pohnutým životem to nebude problém, byť je to ještě běh na dlouhou trať,“ vysvětluje. Útulek momentálně nepotřebuje materiální pomoc a sbírka kvůli psům nutná není. Přesto pomoc veřejnosti k dobré věci přispěje. „Největší problém, který bude, je psy socializovat. A na to naše kapacity nestačí. Moc by pomohlo, kdyby někdo přišel a třeba jim dal nažrat, aby měli zase kontakt s někým novým. Později vzal na procházku,“ vysvětluje.

V současné době majitele psů vyšetřuje policie. I kvůli tomu, že na psy narazila náhodou při jiném vyšetřování, nebude případ blíže komentovat. Není tedy ani jisté, jestli se jednalo přímo o množírnu. Jisté ale je, že jen tak majitelům živoření čtyřnohých společníků neprojde. „„Případ šetříme pro podezření ze spáchání trestného činu chov zvířat v nevhodných podmínkách,“ potvrzuje mluvčí policie Karlovarského kraje Zuzana Týřová. Hrozí jim až roční vězení.