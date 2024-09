„Přiznám se, že sama v noci bych tu být nechtěla,“ říká zakladatelka centra Renata Kunešová . I ona tu totiž viděla něco, co odporuje zdravému rozumu. Proto věří i tomu, co zde zažily pracovnice sociálních služeb. „Sedla jsem si z toho tenkrát, jak se říká, doslova na zadek. Už jsem slyšela před tím o tom, jak se tu samy zavírají okna, ale nevěřila jsem tomu. Měli jsme tu kolaudační den, vše bylo uklizeno, podlaha čistá, vytřená. A na ní ležela vizitka. Neměla tam odkud spadnout, nemohla nikomu vypadnout. Je to pár dnů, co jsem za sebou viděla divný stín, nikdo u mě ale nebyl. Občas slyším podivné rány. Zaměstnankyně také mnoho zažily,“ pokračuje zakladatelka centra.

„Pomáhal jsem tu s rekonstrukcí. Fakt je tady něco divného, protože okna se přede mnou sama zavřela,“ dokládá svědectví o paranormálních jevech v bývalé škole jeden z řemeslníků.

Jaká je historie tohoto místa, není až tak zřejmé. Kdysi zde sídlila německá základní škola, ve které se po květnu 1945 usídlila Rudá armáda. Ta zde byla až do listopadu stejného roku a objekt následně fungoval do roku 1948 jako Obecná škola Bohatice. Pro výuku sloužila až do 90. let minulého století. V blízkosti se měla nacházet kaple. Říká se, že na někdejší bohatické škole se zjevuje hned několik duchů. Lidé se shodují, že tu viděli námořníka a hned několik dětí.

„Sami jsme se o historii zajímali, ale moc jsme se toho nedozvěděli. Během druhé světové války tu snad měl být lazaret. To by mohlo souviset s tím, co se tu děje. Kousek od nás stávala kaple a není tedy vyloučené, že tu mohl být také hřbitov,“ poznamenává Kunešová.

Její syn Jakub Kuneš, vystudovaný speciální pedagog, se také považuje za velmi racionálního člověka. Byl svědkem toho, že na fotografiích pořízených v místní tělocvičně se objevil stín neznámé postavy. „Na vlastní oči jsem viděl, jak se samy dveře zavřely. Jsou to velmi těžké dveře, které by průvanu odolaly, žádný průvan tady navíc ale nebyl,“ vypráví.

Něco pozorují i sami klienti. „Máme tu dívku s Downovým syndromem. Hodinu vydrží stát v koutě v jedné třídě, kde si s někým povídá,“ dodává zakladatelka Žirafy s tím, že není žádnou výjimkou, že se uklidí všechny hračky, všechny pomůcky, a když se zaměstnanci vrátí, jsou vysypané na zemi.

„Stalo se to v pátek odpoledne na patře týdenního stacionáře, kdy jsme v budově zůstaly už jen já a moje kolegyně. Uslyšely jsme strašné rány na dveře. Když jsme je otevřely, zda to není někdo z rodičů, nikdo tam nebyl,“ uzavírá Silvie Delfino, pracovník sociálních služeb Žirafy.